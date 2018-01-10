美将军爆料克林顿助手曾弄丢核密码达数月之久

英媒称，应当时刻伴随美国总统左右的“核按钮”授权代码曾一度被时任总统比尔·克林顿及其助手弄丢。
据英国《每日快报》网站1月8日报道，严格的安全协议要求“核按钮”授权代码应当时刻伴随美国总统左右，如果没有核密码卡就无法发射核导弹。然而，在1997年10月至2001年9月间担任参谋长联席会议主席的休·谢尔顿将军披露，2000年，时任总统比尔·克林顿及其助手曾把这一至关重要的密码弄丢过。
报道称，谢尔顿将军被要求每个月检查一次核密码卡，并且每四个月更换一次核密码。然而，当他到白宫检查密码时，总统的一位助手对他说，克林顿正在参加一场重要会议，不能受到打扰。不过这位助手让他相信核密码得到了可靠保管，这样他才离开了白宫。而当谢尔顿第二个月再来时，他又一次被同样的理由打发了。
这位将军在书中写道：“这种错误的喜剧继续上演——我肯定克林顿总统本人并不知情，直到最后收回老密码、换成新密码才停止。”（《错误的喜剧》是莎士比亚创作的一部滑稽喜剧——本网注）
他写道：“到那时我们才了解到，这名助手不知道老密码在哪里，因为它们已经丢失了几个月。”
“总统本人从来没有保管过它们，但我肯定，他认为那位助手应该保管着它们。”
报道称，据说谢尔顿和当时的国防部长威廉·科恩在发现这个疏忽时相当震惊，因为这种粗心之举令美国最重要的军事武器变得毫无价值。这个问题通过更换密码得到了迅速解决，但这一安全过失引发了广泛的担忧。
报道表示，克林顿政府后来不知用什么方法阻止了这场闹剧流传到媒体那里，谢尔顿将军撰写的这本书是史上首次披露这段奇谈。现在，前来检查的国防部官员必须在离开白宫前亲眼见到核密码卡，即使这意味着等待数小时。
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