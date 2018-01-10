中国外汇储备“十一月连增” 控制资本外流成效显著

外媒称，中国2017年12月外汇储备环比大幅增长，且实现十一连增，受益于美元指数连续大跌及中国政府继续抑制资本外流并吸引外资流入等因素。
据美国《华尔街日报》网站1月8日报道，中国央行7日公布，12月底外汇储备余额为3.14万亿美元，比11月底增加206.7亿美元。
这一数据远高于预期。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，截至12月底中国外汇储备可能从11月底的3.119万亿美元小幅增至3.124万亿美元。
另据《日本经济新闻》1月8日报道，中国人民银行7日发布的数据显示，2017年12月底的外汇储备为3.14万亿美元，比2016年底增加1294亿美元。这是自2014年以来时隔3年出现外汇储备超过上年底的情况。通过加大资本监管力度后，资金向海外流出的势头减缓，人民币汇率稳定。外汇储备增加是因为政府大幅减少了卖出美元、买入人民币的行为。外汇市场比2015年至2016年时更加稳定。
12月底中国外汇储备比11月底增加206亿美元。这是外汇储备连续11个月出现环比增长的情况。
中国外汇储备在2015年减少5100亿美元，2016年减少3200亿美元，一直持续大幅减少，但上述局面在2017年出现了反转。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost