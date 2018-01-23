中国现“儿童邪典片” 官方开展专项清查行动

境外媒体称，中国全国“扫黄打非”办公室22日在其官方微博发布消息，针对利用经典卡通形象制作传播涉暴力、恐怖、残绘、色情等妨碍未成人健康成长的有害视频情况，全国“扫黄打非”办公室已部署开展深入监测和清查，一经查实，必予严惩。
据《香港商报》1月23日报道，这几天，一篇题为《一群变态锁定观看YouTube的孩子，我以前为他们工作》的帖子，在网络上疯传。文中提到，作者所在的动画制作公司把儿童熟悉的卡通人物包装成为血腥暴力或软色情内容，甚至是虐童的动画或真人小短片，其内容包括米老鼠被车撞得血溅路口，《冰雪奇缘》里的艾尔莎公主接受各种开喉咙、开颅手术等。
报道称，在社会抗议下，YouTube开始大规模下线这类视频、封禁账号。到去年11月，YouTube宣布删除了超过50个频道、15万个视频。遗憾的是，这类视频并未因此杜绝，并且大规模蔓延至国内。优酷、爱奇艺、腾讯、搜狐等视频网站上，都能轻而易举地搜索到，而且点击量居高不下。
报道称，不仅有国外视频的“搬运”，还有各种仿制拍摄、剪辑、制作、传播的自制视频，演绎着含有暴力伤害、色情隐喻等内容，包括随意砍头杀戮、斩四肢、儿童药物注射、儿童随意怀孕并堕胎等，触目惊心。
报道称，日前，警方已经注意到这类邪恶动画视频，表示“必予严惩”。而“儿童邪典片”事件发酵后，腾讯视频、爱奇艺、优酷和搜狐视频均宣布，对平台违规内容进行自查和删除，并对发布相关视频的账号永久封禁。
那么，制作恐怖卡通视频的人或公司可能会受到哪些处罚？有律师指，依据未成年人保护法，制作恐怖、色情等视频并向未成年人传播的人员，轻则会受到行政处罚，重则会受到刑事处罚。
分析认为，在严格保护未成年人权益的今天，绝不能放任类似现象的存在。相关部门、搜索引擎、视频网站、APP运营者都应切实承担应有的社会责任，充分利用科技手段，设置关键词，筛查、屏蔽、下架相关视频，举报违法者。进而形成围剿之势，让网络上少一些藏污纳垢之地，让未成年人有一个健康成长的外部环境。
另据新加坡《联合早报》1月23日援引中国媒体报道称，所谓“邪典片”是指拍摄手法独特、题材诡异、剑走偏锋、风格异常、极富争议性的电影，一般在小圈子内传播。
报道称，此次曝光的儿童邪典片，不仅有外国流入的，还有中国版本。此前中国各大视频网站都将其归类为“儿童亲子”“亲子游戏”等，危害不可谓不大。
报道称，中国“扫黄打非”办公室相关负责人表示，对传播儿童色情信息犯罪坚决“零容忍”。此外，中国“扫黄打非”办公室也将继续开展“护苗2018”专项行动，重点清理涉未成人有害出版物及信息，严厉打击相关违法犯罪活动，希望广大网民积极举报涉“黄”涉“非”不法行为。
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