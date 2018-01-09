中日韩或加强虚拟货币监管合作 遏制投机性交易

韩媒称，韩国最高金融监管机构8日说，正寻求与中国和日本的监管机构加深合作，遏制加密货币投机性交易，并提醒大量投资虚拟货币的人们当心“非理性繁荣”。
据韩联社首尔1月8日报道，金融委员会主席崔钟九（音）说，去年12月，三国财政部副部长在韩国举行会议期间就监管加密货币交换了意见。
崔钟九说，韩国旨在与中国和日本“建立一套完备的合作机制”。
这位金融委员会主席警告人们当心投资加密货币的“非理性”趋势。他说：“对加密货币的投机性投资狂热正在上演。然而，加密货币不能作为支付手段发挥作用。”
崔钟九说，金融委员会正在对6家零售银行进行现场检查。
他说，监管机构将密切关注银行是否遵守与加密货币相关账户有关的反洗钱法规。一旦发现任何违法违规行为，金融委员会将让这些银行难以开设用于加密货币交易的虚拟账户。政府也将提高对本国交易所的要求，防止洗钱活动，并加大对与虚拟货币相关的犯罪行为的惩罚力度。
韩国有世界上规模较大的私营比特币交易所，估计有200多万人拥有数字货币。但是在韩国，虚拟货币交易在很大程度上是不受监管的，因为它们不被认为是金融产品，也没有法律保护虚拟货币投资者。
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