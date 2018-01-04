脱欧后，英国打算加入TPP 称不存在地理上限制

英媒称，英国就加入太平洋地区贸易组织一事举行了非正式会谈，试图在脱欧后促进出口。
据英国《金融时报》网站1月2日报道，该建议由利亚姆·福克斯领导的国际贸易部提出。它将使英国成为跨太平洋伙伴关系协定（TPP）成员国中首个不与太平洋或南中国海接界的国家。
报道称，此举将助TPP焕发新的活力。该协定是贝拉克·奥巴马政府的一项重要倡议。唐纳德·特朗普去年1月让美国退出TPP后，该协定似乎受到了致命重创。
包括澳大利亚、日本和墨西哥在内，TPP余下的11个成员国于去年11月一致同意继续推进后续协议，即全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。
据报道，在英国讨论加入这一失去了最大成员国的遥远贸易组织之际，福克斯踏上了为期三日的中国之旅，试图吸引该国的企业。
英国贸易与投资国务大臣格雷格·汉兹说，关于英国加入TPP一事，不存在地理上的限制。他对《金融时报》记者说：“有这些多边关系存在，没有必要施加任何地理上的限制。”
报道称，不过，几乎可以肯定，英国加入一事必须等到TPP完成修订以及英国与欧盟就脱欧后关系达成一致后才能实现。
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