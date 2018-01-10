中国流行“虚拟男友”：乐于和“纸片人”谈恋爱

港媒称，说到为女性打造一款热门的在线角色扮演游戏，看来遵循一种传统的模拟游戏套路就不可能错得太离谱——只要它充满浪漫气息和电影明星般的性感魅力。
据香港《南华早报》网站1月7日报道，在游戏中，女主角会碰到不同类型的男性，而对中国内地日益庞大的女性游戏玩家群体来说，这就是快乐的开始。
报道称，北京易观智库的行业分析师薛永锋说，从大量的“虚拟女友”应用程序来看，中国内地的游戏市场长期以来一直由男性主导，而本质上是一款“虚拟男友”游戏《恋与制作人》的火爆程度表明，潮流正在发生变化。
他说：“女性一直以来就有对游戏的需求，但她们往往更加挑剔，而且上瘾的可能性较小。”
国际数据公司（IDC）中国分公司的网络游戏市场分析师图里安·谭（音）说，“虚拟男友”类游戏成功的原因在于它找准了女性的兴趣。
他说：“模拟经营和角色养成是最受（女性玩家）青睐的主题，尤其是随着剧情的发展而加入潜在爱情故事的时候。”
他说，尽管在中国内地玩网络游戏的男性数量仍然是女性的三倍左右，但针对女性受众制作游戏的趋势却在逐渐加强。
他说：“在操作简单、玩法轻松且女性色彩较强的手机游戏中，女性玩家尤其活跃。”
不过，即便是在《王者荣耀》等较为“阳刚”的游戏中，女性玩家的数量也在增加。
他说：“随着手机游戏的迅速发展，未来女性玩家的重要性预计将大幅提升。”
报道称，根据总部设在北京的艾瑞咨询公司的一项调查，2016年女性玩家占中国内地游戏用户总数的24%，而在专门针对女性的几款游戏中，女性玩家所占的比例则上升到一半左右。
据报道，虽然游戏可以免费下载，但可供购买的各种附加物品已经给游戏开发商带来了可观的收入。
大一学生周文（音）说，到目前为止，她在一款游戏上已经花了100多元人民币——用于购买过关所需的金币和珠宝——但如果想玩通关，她估计自己得花1.6万元人民币。
报道称，她说：“（游戏中）四个男性角色分属不同类型，针对不同女性，所以他们都有人爱，只不过是被不同的人爱。”
她表示：“我没有男朋友，所以我很乐于和一个‘纸片人’谈一段恋爱。”
她说：“我还是一名声优粉丝，所以我喜欢这款游戏，它和别的游戏不一样，因为你会接到电话并收到微信。”
周文指的是该游戏的主要特色之一——游戏开发公司称之为一款“超现实恋爱经营”手游——让玩家可以通过手机和社交媒体应用软件与人物“互动”。
报道表示，薛永锋说，虽然女性一向不大愿意在游戏上花钱，但这股潮流也在改变。以偶像为原型精心设计的游戏的出现，意味着越来越多的女性愿意为它们一掷千金。
他说：“有了合适的游戏，我们就会看到女性越来越愿意在上面花钱。”
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