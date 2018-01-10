美国要求援助乌克兰武器远离前线：以防落入敌手

美国《华尔街日报》网站1月4日发表题为《美国和乌克兰试图确保武器不落入敌人手中》的报道称，美国向乌克兰提供武器的计划激怒了俄罗斯，并加剧双方关系的恶化，但一个更大的担忧是这些武器可能会落入敌人手中——就像之前发生的那样。
报道称，华盛顿近日决定向乌克兰提供杀伤性武器，以阻止亲俄叛乱分子的进攻。此举旨在通过提高乌克兰政府军抵御叛军潜在攻势的能力，从而避免让长期冲突升级为一场热战。
但这一政策带有潜在的国家安全隐患，尤其是这些武器可能会最终落入敌方手中。美国官员称认真考虑过这些危险，并针对“轻标枪”反坦克导弹采取了特别的预防措施。该导弹是由特朗普政府提供给乌克兰的。
这些武器已配备给远离乌克兰东部前线的政府军部队，以确保乌方不会利用它们实施进攻性逼迫，如果战斗发生转移，它们也不会落入敌方手中。
它们将被存放在一些训练基地。现驻扎在乌克兰西部的美军士兵将定期对其进行核查和清点，同时为乌克兰政府军部队提供培训。此外，这些美军士兵还可以转移到乌克兰中部地区的一些基地。
一名美国高官称：“除了这些武器，还有一揽子训练计划，这将使人们确信我们将会对它们进行密切关注。”
这一问题并非空穴来风。在2014年美国向乌克兰交付短程雷达系统后，至少有一台雷达系统被部署在乌克兰东部城市杰巴利采沃附近的前线地区，以侦测叛军发动炮火攻击的位置。
报道称，叛乱分子击败了乌克兰政府军部队，当时政府军部队四散逃离并将雷达系统遗留下来。亲克里姆林宫的媒体还得意洋洋地公布了有关雷达系统零部件的照片。
俄罗斯军事分析人士安东·拉夫罗夫在谈及这些照片时说：“了解一下美国的技术，这很有趣。”
乌克兰军方发言人称，政府军部队在撤离前故意破坏了雷达系统的部分零部件并且立即告知了美方。一名与俄国防部关系密切的俄官员称，与其说获得这一战利品是找到了一个军事技术的金矿，还不如说是赢得了一次心理上的胜利以及对美国表示不屑的机会。
不仅仅是乌克兰存在这一问题。在2008年格鲁吉亚政府军与受俄方支持的阿布哈兹和南奥塞梯地区叛乱分子发生冲突期间，美国也曾向格鲁吉亚方面提供了援助，其中包括军事培训和武器，而叛乱分子从格鲁吉亚军方基地夺走了这些由美国提供的武器。
这名俄官员称，在对亚美尼亚的一次访问中，他见到了一支配备美国武器装备的特种部队，其中包括军靴、野战夹克和短刀，并称自己认出了这些装备的品牌和产地。该官员称，这些特种部队成员告诉他，他们在格鲁吉亚首都第比利斯的一个街市购买到了这些装备。
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