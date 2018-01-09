《读卖新闻》展望2018年世界经济：欧美受考验 中国迎改革

日本《读卖新闻》1月5日发表了文章《驻外记者眼中的2018年世界经济》，该文章称，去年世界经济的坚挺有目共睹，2018年是否会更加强劲，在乐观看法增多的情况下，危险也在孕育当中。《读卖新闻》驻海外经济记者对2018年经济前景进行了展望。
欧洲：从债务危机中恢复，迎来关键一年（驻伦敦记者户田雄）
欧洲经济会真正从债务和货币危机中恢复过来吗？这尚有待观察。
一直靠量化宽松支撑经济的欧洲中央银行，从1月开始把购买国债等资产的资金减少一半，并称这种做法将持续到9月。据悉，欧洲央行还考虑今年结束资产购入，但如果决策失误，有可能严重打击经济。
政治风险也是令人担忧的因素。意大利3月将举行大选，对欧盟持批评态度的政党正获得更多支持。在其他国家，反移民、反欧盟的政党势力也在增强。
决定脱离欧盟的英国，开始着眼于脱欧后的贸易谈判，但谈判必将遭遇困难。如果英国经济减速，恐怕整个欧洲都会受到影响。
亚洲：东盟将进一步推进贸易自由化（驻曼谷记者杉目真吾）
2018年在东盟地区内部，原则上针对所有商品的关税都将被废除。以汽车、电动机械等制造业为中心，地区内分工将加快、贸易将扩大。为达成包括废除非关税壁垒在内的2025年目标，东盟将推进自由化。
东盟国家对公路、铁路等基础设施建设满怀信心。以总建设费可望超过1万亿日元（约合88亿美元）的新加坡-马来西亚高铁项目为代表，日中两国还将继续竞标。
泰国、柬埔寨、马来西亚将举行大选。正因为地区内市场整合得到深化，一旦保护主义加剧，就有可能成为危机的导火索。
美国：新任美联储主席的能力将经受考验（驻纽约记者有光裕）
美国从2009年中期开始的复苏即将进入第10个年头。特朗普总统实施了以下调企业税为主的大规模减税，还于3日在推特上发文称“今天的股市行情依旧不错，借助税制改革，未来继续走高的空间仍然相当大”。市场期待企业股价受税率下降的刺激而上涨。
美国国会中期选举将于11月进行，特朗普希望继大规模减税后，实现大规模社会资本完善计划，后者是他在总统竞选中承诺的。
在贸易政策方面，特朗普会顾及支持者的利益，无论是在北美自贸协定的重新谈判中，还是在与中国和日本等国的谈判中，他很可能拿出强硬态度。
能否一边预防经济过热、一边维持稳定增长，取决于预定在2月上任的美联储主席鲍威尔拿出的措施。
中国：从量到质的改革（驻北京记者镰田秀男）
2018年中国经济的关键词是“从量到质”。
2017年底举行的中央经济工作会议认为，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，未来将进一步推动结构改革。
国际货币基金组织等机构提示说，中国企业、家庭部门、地方政府债务增长。据悉，中央政府叫停了部分地方政府推进的地铁建设等很可能导致亏损的基建项目，只允许保留高质量项目。
政府把2020年实现国内生产总值和人均收入比2010年“翻一番”作为必须达成的目标，如果进行企业重组或削减债务，那会对经济构成下行压力。假如实现目标遇阻，那么中国很可能重回增加公共投资、依赖投资的经济道路。
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