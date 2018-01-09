香港特首邀请阿里回港上市 马云：会认真考虑

“我现在希望阿里巴巴能回到香港上市。”1月8日晚，在香港浙商联合会成立仪式上，香港特别行政区行政长官林郑月娥与浙商总会会长、阿里巴巴董事局主席马云对话，表达了香港渴望“拥抱”阿里巴巴的心愿。
致辞中，林郑月娥提出香港在金融制度上有所创新，希望借由港交所启动的“同股不同权”机制，欢迎阿里巴巴再来港上市。
对此，马云回应，香港通过了关于“同股不同权”的规定，这是巨大的变化，也是对阿里巴巴的肯定。“我们一定会认真考虑香港这个市场，而且希望参与香港金融市场打造，把她真正打造成为世界继纽约后第二大金融中心。”
谈及阿里巴巴对香港的一贯支持，阿里巴巴董事局主席马云表示，“我们给香港带来的项目必须给香港带来就业、必须给香港带来税收、必须给香港带来技术突破。”
早在2013年9月，由于港交所坚决奉行上市企业每股享有相同的投票权、反对同股不同权，阿里巴巴最终选择赴美上市。目前阿里巴巴在纽交所的市值逼近5000亿美元，为全球前六位的上市公司。
“有人说，香港失去了阿里巴巴这个机会，我自己觉得是阿里巴巴错失了香港。”次年，阿里巴巴在香港举行IPO路演时，马云公开表示，阿里巴巴“对香港依然热爱”，并会全力以赴支持香港的中小企业开拓世界市场。
阿里巴巴上市后，越来越多的人看到其合伙人机制的优越性和前瞻性。
去年12月15日，港交所宣布24年来最大上市规则改革，决定允许“创新型”公司采取双重股权结构入港上市，此举也被认为是香港市场近二十多年来最重大的一次上市改革。
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