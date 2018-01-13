恐怖电话！俄50座城市遭匿名炸弹威胁 肇事者可判刑10年

德国《时代》周报网站1月1日发表题为《50个城市接到56起炸弹威胁》的报道称，俄罗斯众多城市的一系列匿名炸弹威胁仍在继续，这让俄罗斯民众感到恐惧。俄新社援引安全部门的消息说，近日大约50个城市接到了56起威胁。为了安全起见，购物中心、火车站和其他公共建筑物内的大约1.4万人被迫撤离。
近几个月来，俄罗斯各地几乎每天都有大量关于可能发生炸弹袭击的匿名消息。但到目前为止，没有一条消息成为现实，安全部门没有发现炸弹。出现这么多匿名威胁的背景还不清楚。安全部门估计，这些威胁仅给莫斯科就造成了高达1.5亿卢布（约合220万欧元）的损失。
克里姆林宫谴责这些威胁是“电话恐怖主义”，媒体猜测那是黑客攻击和其他网络攻击，例如一个自动化的软件可以拨打这样的电话。但究竟是谁幕后操纵这些威胁电话，至今还不清楚。现在普京总统已经签署了一项法律，将“电话恐怖主义”的刑罚提高至10年监禁。
早在2017年9月就有几十座建筑物必须疏散人员，其中包括莫斯科的几个购物中心、喀山的至少4家酒店和圣彼得堡的2家夜总会。当时共有2.2万人被转移到安全地点。不仅莫斯科警方处于戒备状态。总共有20多个城市受到影响。在西伯利亚城市伊尔库茨克和赤塔也有数千人被迫撤离购物中心、学校和其他公共建筑物。加里宁格勒、阿尔汉格尔斯克、梁赞、鄂木斯克、符拉迪沃斯托克和其他城市也出现了类似的撤离行动。但没有任何地方发现炸弹。
2017年9月，莫斯科谢列梅捷沃机场也接到了匿名电话。来电者威胁立即对机场发动袭击。安全部门随后搜查了机场，但没有发现任何明显的迹象。这个电话甚至可以追溯到来电者的电话号码。事实证明，他是一个“搭便车者”，想利用匿名炸弹威胁的浪潮制造混乱。在接下来的日子里，又有一些人被捕。但所有嫌疑人都是效仿者。
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