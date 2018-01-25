鲍威尔下月执掌美联储 或延续耶伦渐进加息政策

外媒称，美国参议院确认杰罗姆·鲍威尔担任美联储第16任主席，为鲍威尔可能继续执行加息以确保经济扩张有序进行的政策扫清了障碍。
据美国《华尔街日报》网站1月24日报道，参议院23日以85票赞成、12票反对的结果通过了对鲍威尔的任命。现任美联储主席珍妮特·耶伦的四年任期将于2月3日届满，届时鲍威尔将接任。耶伦已表示，一旦继任者宣誓就职，她还将辞去美联储理事职务。
鲍威尔自2012年起任美联储理事，他即将接手的是在劳动力市场繁荣和全球经济强劲增长推动下处于上升阶段的美国经济。他的任务是维持美国经济增长，但速度又不至于快到美联储不得不大幅加息的地步，因为大幅加息可能会引发衰退风险。
美联储自2015年末开始逐步上调短期利率，并从去年开始收缩其在金融危机期间和之后购买的旨在提振美国经济的资产组合。
去年12月份，美联储将基准利率上调0.25个百分点，至1.25%～1.5%，并预计今年将加息三次。
鲍威尔可能会坚持耶伦谨慎、渐进式的加息政策。
另据德新社华盛顿1月23日报道，美国参议院23日证实，鲍威尔将成为自上世纪70年代末以来首位非职业经济学家出身的美联储主席。
这位前华尔街投行高管曾在普林斯顿大学学习政治学，还曾在乔治敦大学学习法律。
这位共和党人于2012年加入美联储理事会，接替任期未满的前任理事，并于2014年被时任总统的民主党人贝拉克·奥巴马再次任命为美联储理事，任期长达14年。
鲍威尔曾在美联储主席耶伦及其前任本·伯南克手下任职。
耶伦（2014年至2018年任职）、伯南克（2006年至2014年）和艾伦·格林斯潘（1987年至2006年）都拥有经济学博士学位。美联储前主席保罗·沃尔克（1979年至1987年）曾学习经济学，并在美联储和华尔街担任过经济学家，但没有经济学博士学位。
在前总统老布什治下，鲍威尔曾担任财政部副部长，负责金融机构监管以及政府债券市场。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost