印将有3名女飞行员服役驾驶超音速战机：史上首次

《印度时报》1月23日报道，再过一个月左右，印度即将有三名女飞行员单独驾驶超音速战斗机，这在印度空军历史上还属于首次。
据报道，将有三名女飞行员成为这种“历史开创者”。由于她们也是印度空军中首次接受战机飞行训练的女性，因此已经谱写了历史，但是在她们目前的训练中，三人只是在相对简单易操控的战斗机上展开过练习，如“皮拉图斯”PC-7型涡轮教练机。而现在这些女飞行员已经做好准备驾驶有更高要求的米格-21战机。米格-21有“野牛式轰炸机”之称，它几乎拥有世界上最高的起飞和降落速度——每小时高达340千米。
在赢得教练的允许可单独飞行前，一名新手战斗机飞行员通常会经历十几次“双重检查”，在这一过程中，他们将学习基本的飞行技巧。但单独飞行并不意味着他们会迅速变成成熟的战斗机飞行员，能够处理复杂的高压作战飞行。据报道，在巩固了米格-21的基本操作之后，这三名女飞行员将开始战术飞行和演习。她们将依次进行空对空和空对地作战训练。
一名官员表示，尽管在印度空军飞行员队伍中引入女性尽管仍是一项尝试性的举措，但它已开始让印度空军慢慢抛弃旧观念，即如果女性飞行员结婚生子，就会扰乱严格的战斗计划。
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