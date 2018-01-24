沙特骆驼选美奖金达3.6亿元 注射药物要被禁赛

据英国《每日邮报》报道，沙特阿拉伯12只骆驼因为被发现注射了肉毒杆菌而被取消了参加骆驼选美比赛的资格。
据报道，沙特阿拉伯一年一度的国王阿卜杜勒阿齐兹骆驼节正在首都利雅得附近举行，为期28天的骆驼节项目包括骆驼选美比赛、赛跑、口令训练、骆驼毛艺术展以及骆驼照片展。整个骆驼节比赛奖金总金额高达5700万美元，所以参赛骆驼和主人的压力都非常大。
去年骆驼节选美比赛主委会制定了新的参赛手册，手册中指出，骆驼唇部被注射过药物、脸部进行过修剪以及进行任何的人工修饰和改变，都不被允许参赛。在今年的比赛中，有12只骆驼被发现注射了肉毒杆菌而遭主办方取消了参赛资格。
骆驼节负责人Fawzan al-Madi接受路透社采访时表示，骆驼是沙特阿拉伯的象征，“以前骆驼是我们重要的交通工具，现在我们将他们纳入娱乐活动中。近年来，沙特王室强调传统文化的重要性，也更加注重骆驼节的举办。”
据报道，沙特骆驼节此前一直在较远的沙漠举行，从去年开始迁到首都利雅得的郊外举办。政府专门建立了一个永久性的骆驼节举办场所，可以进行骆驼比赛和骆驼拍卖活动。骆驼节主办方表示，骆驼节举办场地未来几年还将扩大，政府将专门成立一个骆驼俱乐部来主管骆驼节活动。而今年的骆驼节已经进行到一半，到目前为止，游客人数比去年增加了三分之一。
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