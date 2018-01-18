日本强化“战略性停靠”牵制中国 欲提升自卫队存在感

日媒称，日本政府拟强化海上自卫队舰船在海外停靠目的地推进防卫交流的所谓“战略性停靠”。除了与美国、印度、英国和法国的合作之外，还将在18日与来访的澳大利亚总理特恩布尔进行磋商。目的在于牵制凭借在印度洋沿岸港口进行基础设施开发扩大影响力的中国。
据日本《每日新闻》1月17日报道，日本致力于和美国等国携手，加强与马来西亚、缅甸等沿岸国家防卫当局间的交流，“战略性停靠”将被置于与扩展航行自由的重要性这样的高度。除了帮助沿岸国家提升自身实力，还有意提升海上自卫队的存在感。
报道称，去年9月以来，日本政府已经在日美印外长会谈和日英2+2会谈等场合向美印英提出请求，希望他们能在（日本舰船）停靠港口的问题上提供合作。安倍晋三首相还计划利用与特恩布尔总理的会谈以及本月下旬的日法2+2会谈向这两个国家提出相同的要求。
继2017年之后，海上自卫队还计划在今年夏天继续向南海和印度洋派遣“出云”号直升机航母，与沿岸国家的防卫当局进行交流，提供面向于年轻军官的研修机会。防卫省也有意灵活使用那些因在索马里海域打击海盗而往来于日本的舰船。在与美澳印英法开展合作的同时，通过输出与海上监视、灾害救援、人道主义援助、国际法有关的经验，深度参与沿岸国家相关事务。
报道称，中国已经开始了在印度洋沿岸的斯里兰卡、巴基斯坦、阿曼等国的港口开发，这也是中国“一带一路”倡议的重要组成部分。
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