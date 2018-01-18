俄媒称普京将拥有国产新专车：单价比奔驰便宜15%

俄媒称，俄罗斯工贸部长曼图罗夫表示，总统普京“车队”的汽车单价从600-700万卢布起。预算目标是把价格控制在比梅赛德斯-奔驰S级汽车低15%。
据俄罗斯连塔网1月16日报道，2月底至3月初，总统座驾的主要研发单位——俄罗斯国家汽车工程研究院（NAMI）将向联邦警卫局交付16辆车。
报道称，“车队”项目要求用统一模块平台为国家头号人物制造3种汽车——加长轿车、三厢车和小型客车。该项目的预算拨款为124亿卢布。
报道称，为总统制造苏联以来第一辆国产加长轿车的消息出现在大约5年前。根据研发单位的计划，新汽车将安装800马力发动机和装甲，整车重量为6吨。据悉，德国保时捷公司的工程技术团队参与了动力装置研发。
另据塔斯社1月16日报道，曼图罗夫告诉记者，“车队”系列汽车将从2019年起对外零售，各种配置的车型都能买到。
这位部长说：“从明年开始，所有感兴趣的人都能订购，不管是防弹型还是豪华型，没有任何销售限制。”
俄罗斯工贸部计划在2020年后把“车队”系列汽车的年产量提高到1000辆以上。曼图罗夫说：“我们现在生产18辆就满负荷了，今年的产量是70辆以上，明年达到200辆，后年300辆甚至更多。”
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