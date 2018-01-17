香港股市创十年来新高 在港上市中国H股上涨1.82%

英媒称，在资源和信息技术公司股价上涨的支撑下，也受到华尔街股市持续走高的鼓舞，香港股市1月16日创10年来新高。
据路透社1月16日报道，路透社调查显示，随着中国政府采取行动遏制债务风险和工厂污染，2017年第四季度中国的经济增长预计比上一季度略有放缓。
格林尼治时间16日4时2分，上证综合指数上涨10.31点，收于3420.80点，涨幅为0.3%。
报道称，中国的沪深300指数曾上涨0.46%。其中，金融业指数上涨0.29%，常用消费品行业指数上涨1.25%，房地产业指数上涨1.36%，医疗保健业指数上涨1.75%。
在香港上市的中国H股上涨1.82%至12697.32点，恒生指数上涨1.32%至31751.60点。
规模较小的深圳股市指数上涨0.54%，创业板综合指数上涨0.1%。
人民币对美元汇率曾达6.431，比此前的收盘价6.4363更为坚挺。
报道称，在上证综合指数中，涨幅最大的是北京空港科技园区股份有限公司的股价，曾上涨10.02%；其次是哈尔滨空调股份有限公司的股价，涨幅为9.99%；然后是易见供应链管理股份有限公司的股价，涨幅为9.98%。
今年到目前为止，上证综合指数上涨3.12%；H股指数上涨了6.5%。
报道表示，H股中涨幅居前的有安徽海螺水泥股份有限公司，其涨幅为3.72%；随后是中国人民财产保险股份有限公司，涨幅为3.15%；以及中信证券股份有限公司，涨幅为3.02%。
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