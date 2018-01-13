美夫妇将13个孩子囚禁家中:用锁链拷住 7人已成年

据台湾“中央社”1月16日报道，加州警方从一栋民宅救出13名营养不良的儿童后，他们的父母以虐待罪遭到指控。这些孩子的年龄介于2岁到29岁，有些还遭以锁链拷在床上。邻居表示这些孩子都很怕生，像没见过人。
路透社报道称，河滨县（Riverside County）警长办公室今天说，一名17岁少女逃出佩利斯市（Perris）的住家，使用在家里发现的手机报警，此事才得以曝光。佩利斯市位于洛杉矶东部113公里处。
警方在声明中说：“警察找到屋内12人，他们原本以为都是小孩，但后来惊讶地发现其中7人事实上是成人。受害者似乎营养不良且肮脏不堪。”
《洛杉矶时报》引述警方声明称，警方在屋内发现“数名小孩遭用锁链拷在床上，周围黑漆漆且臭味熏天”。
警方表示，这些孩子年龄介于2岁到29岁。他们称“快饿死了”，警方为他们提供了食物与饮品，之后带他们到医院。
这些小孩的父母是57岁的艾伦。特宾（David Allen Turpin）与49岁的安娜。特宾（Louise Anna Turpin），两人已遭逮捕，各自遭控9项虐待罪名与10项危害儿童罪名。警方表示，保释金各为900万美元。这对夫妇将于18日出庭。
邻居表示，特宾夫妇与他们的孩子很少走出凌乱不堪的家。他们的屋子建在新设开发区，这里的独栋房子很密集。
41岁的家庭主妇马蒂内兹（Wendy Martinez）说，她与特宾夫妇的唯一的接触是她去年10月某晚经过他们房子时，4名小孩在庭院铺设草皮，他们的母亲站门口监督，马蒂内兹打招呼，但没有人回应。她提到这些孩子时说：“他们非常怕生，就像从未见过人。”
住在对面街道的50岁邻居米里根（Kimberly Milligan）说，她看到的小孩子脸色都很苍白。而她也觉得奇怪，这栋房子里有这么多孩子，但怎么都没有出来玩。
根据加州的记录文件，艾伦。特宾是沙堡走读学校（Sandcastle Day School）的校长，学校地址就是特宾的住家。
纪录显示，特宾夫妇2011年申请破产。处理特宾夫妇破产案件的加州蒂梅秋拉（Temecula）法律事务所律师南希·特拉汉（Nancy Trahan）说，这对夫妻很友善，“他们看起来人很好。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost