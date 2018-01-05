俄战略火箭兵迎来系列变革 拥有核弹数量仅略多于海军

俄罗斯《消息报》网站1月2日发表了康斯坦丁·波格丹诺夫的题为《和平守卫者——新武器计划出台后，俄罗斯战略火箭兵将如何发展》的文章。
12月29日，我们获知“萨尔马特”重型洲际弹道导弹进行首次试射的消息。在未来的数年间，俄战略火箭兵将迎来一系列变革。如今，战略火箭兵所拥有的核弹数量只是略多于海军。专家指出，尽管如此，战略火箭兵的陆基部队仍是俄罗斯国家“三位一体”核力量的中坚。
机动战略导弹系统
若不把上世纪70年代后半期部署数量极其有限的RS-14战略弹道导弹计算在内，那么俄陆上机动发射战略导弹的历史就始于1985年。当时，RT-2PM“白杨”洲际弹道导弹正式开始战斗值班。20世纪90年代，由于大规模削减战略武器，陆上机动发射导弹系统的重要性更加凸显出来，然而，其数量也出现了下降。
自本世纪第二个十年起，“白杨”导弹的退役进程提速。在上世纪90年代下半期，俄战略火箭兵共有360枚“白杨”在战斗值班，如今仅为40-50枚，且数量还在加速下滑。
“白杨”退出战斗编成之初，适逢RT-2PM2“白杨”-M导弹列装，这种导弹拥有高速飞行、威力高达百万吨当量的单战斗部。
对“白杨”-M的采购延续至2011年以前，而后中断。然而，倘若以为放弃“白杨”-M是因为研发出了具有分弹头且更先进的RS-24“亚尔斯”导弹，这是不完全正确的。
担任莫斯科热工研究所负责人兼总设计师多年的尤里·所罗门诺夫不久前坦言两种导弹其实用途各异。“白杨”-M拥有百万吨TNT当量的战斗部，用于攻击防守固若金汤的目标，而“亚尔斯”配备若干高精准、独立制导但杀伤力稍逊的分弹头（据独立专家评估，4枚分弹头的威力各为150千吨-300千吨TNT当量）。如此一来，两种导弹其实是相得益彰的。
据从事俄战略核力量研究的权威专家帕维尔·波德维格评估，俄机动式地面导弹系统共有140-150件发射装置、逾400个战斗部，后者主要部署在“亚尔斯”导弹上。
从2018年-2027年的新国家军备计划不难窥见，战略火箭兵部队的改变除“白杨”的退役、“亚尔斯”的入列外，还包括RS-26固体燃料战略导弹的部署。火箭兵一直执拗地称之为“亚尔斯”-M，其实先前传出的代号叫作“边界”。俄总参谋部称之为“高精准导弹系统”，俄战略火箭兵司令谢尔盖·卡拉卡耶夫早在2012年便放话说，在遥远的将来，该导弹或将取代“白杨”-M和普通的“亚尔斯”导弹。
井基战略导弹系统
井基导弹决定了苏联战略火箭军的面貌。在1991年，战略火箭军的约6500个战斗部中，近90%都分配给了井基导弹。现在运载工具的比例发生了明显变化。不过经过延寿的老旧苏联导弹依旧是井基导弹的主力。
俄上一代井基导弹系统集中在三个区域：塔季谢沃（萨拉托夫州）、亚斯内（奥伦堡州）和乌茹尔（克拉斯诺亚尔斯克边疆区）。
根据西方消息人士的数据，塔季谢沃共有30枚UR-100N UTTX型导弹（RS-18B），每枚6个战斗部。亚斯内和乌茹尔部署了两个导弹师，美国认为共有46枚R-36M2型“部队长官”（RS-18V）重型导弹，它能够最多携带10枚弹头。
井基导弹虽没有地面机动导弹系统的数量多，但在火力上胜过后者。不过井基导弹将加快解除战斗值班。
专家们早就争论过对新型井基液体燃料导弹的需求。尽管如此，军方最终启动了代替R-36M2的新重型导弹计划——战斗载荷达10吨（R-36M2为8.8吨）的“萨尔马特”（RS-28）项目。2018年-2027年新国家军备计划中打算量产“萨尔马特”。
两个新项目的不同命运
在不远的未来，战略火箭兵的面貌上还应添加一些特征。有两个具有前景的项目近几年受到媒体的广泛讨论，但等待它们的很可能是截然不同的命运。
目前军方冻结了新“导弹列车”的所有工作——由莫斯科热工研究所研发、代号为“巴尔古津”的铁路导弹作战系统。系统的技术配置规定使用RS-24“亚尔斯”导弹。
在所有新战略研发产品中，“巴尔古津”是进行优化时当仁不让的主要候选（尤其在经济状况恶化的背景下）。目前，根据媒体报道可以判断，系统已研发完毕。不过量产和安排战斗值班则被无限期推迟。
第二个项目的命运完全不同。早就有报道称，逐步解除战斗值班的UR-100N UTTX导弹将用于所谓的“航空弹道高超音速战斗装备”这种全新装载物的试验。这是重型制导战斗部，能够在大气层作出机动动作。它对反导系统而言是难缠目标，能够保证高精确度。
这些战斗部计划安装在新型重型导弹RS-28“萨尔马特”上。西方消息人士表示，一枚导弹将装备最多三个这类战斗部——不清楚这一结论是否证据充足。考虑到军事政治领导层对制造高精度高超音速武器给予的重视，该产品研发属最优先项目之列。
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