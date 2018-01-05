印媒称中印再度对峙逾一周

据《印度斯坦时报》3曰报道，中国与印度安全部队在阿鲁纳恰尔邦(即我藏南地区）上桑朗地区的比辛村附近对峙了一周以上。
据称此次对峙的起因是有中国军人在去年12月底携带筑路机械进入印度领土。当地居民表示，印度安全部队在比辛村附近拦住中国军人，扣押了他们的筑路机械，其中包括两台挖掘机。
据说两国军人去年12月发生对峙时，印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔正与中国国务委员杨洁篪在新德里举行边界问题会谈。
有印度安全部门官员告诉《印度斯坦时报》记者，“眼下对峙已经结束”，但“中国人把筑路材料丟在了现场”。知情人还表示“中国近来在这一地区的筑路活动越来越频繁”。
但有一位不具名的阿鲁纳恰尔邦律师告诉《新印度快报》记者，对峙仍在持续。他说：“我朋友开车去一个比杜廷还要远的地方……他被印度陆军拦了下来，军人说他不能继续前进，因为印中两国军人正在对峙。”
《新印度快报》援引另一个人的话说我们不希望事件升级，变成另一个洞朗，所以政府要求我们不要公开。”
但上桑朗地区官员杜利•卡姆杜克对《印度斯坦时报》记者说我们在杜廷的官员没有报告任何中国入侵行动。军队也没有发出消息。”
印度陆军发言人没有就相关消息发表评论。
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