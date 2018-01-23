外媒：美防长访亚太剑指中国 中方警告勿在南海寻衅滋事

外媒称，17日，美国“霍珀”号驱逐舰进入黄岩岛12海里以内海域，这是美国海军又一次挑战中国对南海广泛领土主张的行动，美国军方声称，美军在世界各地都开展“自由航行”行动，包括盟友主张主权的地方，这跟政治考虑没有关系。对此中方进行了严正谴责。
南海建设确有必要加强
据路透社1月22日报道，中国官方报纸《人民日报》在一篇题为《破坏南海稳定是不识时务的妄动》、署名“钟声”的评论文章中称，在当前南海局势平稳的背景下，美国让世界清楚看到，它才是推动南海军事化的那个国家。
文章说：“在这样一片和平、合作景象中，美国军舰跑来肆意横行、寻衅滋事，真是不撞南墙不回头的意味。”
另据新加坡《联合早报》网站1月22日报道，《人民日报》22日就美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰进入黄岩岛附近海域一事发文批评华府在南海是“挑事者”。文章称，美舰在南海“时不时炫耀武力，拿所谓‘航行自由’行动挑事，已经越来越掀不起波澜”。和平稳定是南海地区各方的共同利益，任何破坏性力量、破坏性行动，都只能受人厌弃。
文章指出，南海形势一年半前一度看似风雨欲来，中国未曾有过半点退缩犹豫，今日更不可能动摇“战略定力”。如果有关方面一再在本地区“无事生非、制造紧张”，最终只会让中方得出这样的结论：为切实维护南海和平，中方在南海的相关能力建设确实有必要加强、加快。
马蒂斯访亚太剑指中国
据法新社1月21日报道，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯21日开启为期一周的亚洲之行，希望在中国的军力看上去更加强大的情况下加强与印度尼西亚和越南的防务合作。
马蒂斯在军机上对随行记者说：“太平洋是大家的太平洋——这是一片以和平命名的海洋——我们希望看到它保持和平，让利用太平洋和生活在这里的国家能够共享繁荣。”
马蒂斯预计在22日傍晚抵达雅加达，23日将与印尼总统佐科·维多多及国防部长里亚米扎尔德·里亚库杜会面，讨论海上合作事宜。
在越南，马蒂斯将与越南领导人讨论南海航行自由问题，华盛顿希望让人们看到自己的态度。
马蒂斯说：“我要强调的是，我们尊重亚洲主权国家的主权意见和主权决定，我们认为，任何人对它们的经济、外交和安全决定都没有否决权。”
另据美联社1月22日报道，马蒂斯21日离开华盛顿，计划在24日和25日访问河内。这位退役将军越战期间在海军陆战队服役，但并未参加越战，他将于“春节攻势”50周年前数日抵达越南。
在1968年1月30日和31日的“春节攻势”中，北越对南越的一系列重要目标发动了袭击。“春节攻势”摧毁了当时美国领导人的自信情绪，他们当时认为不久就将赢得一项对其有利的和平协定。战争后来又持续了7年多时间，北越占了上风，美国人最终在1975年撤离。
报道称，就在“春节攻势”打碎美国人取得越南战争胜利的希望半个世纪后，美国国防部长马蒂斯将访问这个前对手国家，以寻求取得另一种胜利。在一个五角大楼认为对于美国与中国和俄罗斯竞争至关重要的地区，他想要巩固一种伙伴关系。这一对从前的敌人已经逐渐抛开了它们在战争期间的分歧，这部分是出于它们都对中国日益增长的军事力量和在南海日益自信的姿态抱有担忧，特朗普政府将越南视为反对中国在南海包括南沙群岛的领土声索的伙伴。
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