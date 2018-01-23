安倍第六次发表施政演说再喊修宪 还想改善中日关系

据共同社1月22日报道，这是安倍自2012年第二次上台执政以来第六次发表施政演说，安倍呼吁称：“期待在宪法审查会上加深讨论，向前推进。”修宪是安倍长期所持的政治目标。
报道称，安倍在政策演说中还表达了改善对华关系的强烈愿望，还强调将竭尽全力使朝鲜放弃核与导弹开发，同时鉴于来自朝鲜的“威胁”加强防卫力。在外交和安全领域，安倍重申日本愿推动他提出的“自由和开放的印度洋-太平洋战略”。他将太平洋和印度洋的“航行自由”和“法治”定位为地区繁荣的基础。
报道称，该战略最初被视为旨在应对中国在海上的咄咄逼人之势。但安倍也说，日本将与北京合作，以满足亚洲不断增长的基础设施建设需求，他将考虑中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议。
安倍称中日两国是“分不开的”。他说，日本“将从大局观出发，发展稳定的友好关系”。今年是中日缔结和平友好条约40周年，安倍发誓要“尽早”实现和习近平的互访，还将主办中日韩三国领导人峰会。
安倍称，过去一年来，他与特朗普总统建立起私人互信关系。他还称，日美同盟过去以及今后都是日本外交和安全的关键。
有关加强防卫力，安倍列举了引进陆基“宙斯盾”导弹拦截系统等，关于年底将修改的防卫力建设指针《防卫计划大纲》则表示将看准“真正需要的防卫力”。
此外，安倍对进一步开展“俯瞰地球仪外交”及加强与欧盟、东盟、澳大利亚、印度等方面的关系表达了强烈意愿。
另据共同社1月22日报道，安倍晋三22日发表的施政演说透射出安倍瞄准今秋自民党总裁选举想踏踏实实积累政绩的意图，但不能否认其主张有些“撒胡椒面”的感觉，执行力也将受到考验。
报道称，安倍若能在总裁选举中连续第三次当选，将有望开创到2021年秋季的超长期执政，他瞄准的是第一届政府以来的“夙愿”修改宪法。正因为如此，演说中多处用到了“改革”、“革命”等表述，无疑是想借此彰显其领导力。然而最重要的修宪却只停留在呼吁各党提出方案和在宪法审查会开展讨论，作为国家行政机构的最高领导，安倍表现出了避免“干预立法机构”的态度，但若在演说中仅仅是蜻蜓点水，讨论恐怕也难以深入。
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