儿童保护组织：Facebook不应向孩子提供信息App

去年12月，Facebook开始向孩子提供信息App，它是一个独立的App，赋予父母控制权。App登陆iOS和Android Fire平板平台，不到13岁的孩子可以用App与人交流，不过联系人必须获得许可才能交流。儿童保护组织对此感到不满。无商业化童年运动（Campaign for a Commercial-Free Childhood，简称CCFC）组织最近致信扎克伯格，表达了自己的担忧，它说新App会妨碍儿童的健康成长。
信件称，即使是成年人，也没有足够的时间管理网络关系，小孩子还没有做好拥有一个社交媒体帐户的准备，对隐私也没有完全的理解，不知道在网上应该与别人分享什么，不分享什么。信件还引述报告说，青少年使用的媒体与抑郁、生活不满意、身体形象问题有关。如果让不到13岁的孩子使用App，可以会导致孩子使用数字媒体的时间延长，最终取代面对面交流，如果想培育健康的发展技能，比如理解别人的情绪、延迟满足（delay gratification）、接触物理世界，面对面交流至关重要。
听起来有点危言耸听的意思，实际上这种担忧不无道理。为了控制孩子使用屏幕的时间，苹果、谷歌、迪斯尼都提供不同的工具，让父母加以控制，苹果投资人甚至也警告说，孩子在数字世界停留的时间太长。
除了商业原因之外，Facebook不太可能因为其它原因抛弃Messenger Kids，公司之前曾表示，开发App时将儿童安全考虑进去。Facebook高管安提戈涅·戴维斯（Antigone Davis）在声明中表示：“开发Messenger Kids时我们与一个顾问委员会合作，里面有养育专家和发展专家，家庭也加入进来，甚至还与National PTA合作。我们会继续努力，确保Messenger Kids为家庭带来最棒的体验。”
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