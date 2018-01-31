时隔152年 “超级蓝月月全食”就在今晚！

月全食是最容易观测，也是辨识度最高的天文现象之一。相比于同一地区六十年一遇的日全食，月全食的出现频率更高。但是本次月全食恰逢月亮位于近地点位置，而且全食时间为晚上8点51分到10点07分，长达1小时16分钟，非常易于观测。从天文学角度看，本次月全食全名叫”超级蓝月月全食“，上一次出现还是152年前。究竟这次月全食有何特别之处，下面我们就来一起看一下吧。
根据中科院紫金山天文台介绍，本次月全食为超级蓝月月全食，上一次发生超级蓝月月全食还是152年前的1866年3月31号。而且，本次月食观测环境极佳，不论是月亮高度还是月亮大小，都是近些年来最容易观测的一次月全食。
不过和大家想象中的有些不一样，超级蓝月月全食，不是一个超级大的蓝月亮出现在天空。首先月亮在天空中距离地球的位置是不断变化的，就好像每年都会出现超级月亮一样，超级月亮就是指满月时月亮处于近地点位置。今年1月2日，是2018年最大的一次满月，月亮直径比平时大14%，可视面积大30%。本次月全食，同样是月亮接近近地点的位置，因此月亮大小接近于超级月亮，但是肉眼看上去，并不能直接看出大小差异。
所谓蓝月月全食，并不是说月亮是蓝色的，今天我们的月食，肉眼看上去依然是红色的。蓝月亮是天文学的术语。我们知道月亮运行周期是29.53天，接近于我们的阴历纪年法，但是阳历周期是一年365天，因此阴历和阳历之间存在一个周期时差，这意味着会出现一个阳历月份中出现两次满月（1月2日和1月31日），天文学中，第二次出现的满月称之为蓝月。一般，蓝月亮并不多见，平均每32个月才会出现一次蓝月亮，而蓝月亮恰逢月全食，则是非常罕见的天文现象了。
虽然我们叫做蓝月，但是我们拍摄月全食，肯定会得到一个红色的月全食。红月亮在天文中相对常见，发生原因是因为地球挡住了部分太阳光，太阳光线经过地球的折射从而使得月亮看上去显现出红色。但是月全食下的红月亮，并不是每次都能看得到，这一次蓝月亮遇到红月亮，更是难得。上一次精彩的红月亮月全食发生在2015年4月4日，从食既到生光仅有12分钟，是21世纪最短的一次月全食。
另外一点，由于月亮在地球阴影的位置不同，月食通常分为半影月食、月偏食和月全食。
说到这里，可能大家觉得有点遗憾，说好的超级蓝月亮呢？说好的152年一遇呢？其实这是天文学中的数据统计，对于我们普通观测者来说，到底本次月食有啥看点？这里笔者为大家总结一下：
1、超级月食。本次满月时，月亮位置刚刚经过近地点，因此和超级月亮大小相似，月亮面积比平时大接近30%。
2、月食时间和观测位置优秀。月食并不少见，但是很多月食多发生在不宜观测的后半夜，或者位置过高过低。本次月全食发生时，位置大概在天空30度，观测条件极佳，是近些年最适合观测的月全食。
3、红月亮出现。本次蓝月月全食会遇到红月亮，并且能观测到清晰的半影月食。
4、意义非凡。月食虽然不像日全食那样60年一遇，但是这一次是同一月份中第二次满月，本身机会就少，又是超级月亮下的月全食，因此意义非凡。
对于很多读者来说，月食肯定看过，但是对于月食的发生时间还是有些模糊，这里，我们再为大家重复以下本次月全食的各个阶段时间以及对应的天文现象。
半影食始：18点51分15秒，月亮开始进入地球阴影中，月亮开始出现明暗变化，红月亮开始逐渐显现。
初亏：19点48分27秒，月偏食正式开始，月亮的缺口将会月亮东面开始。
食既 ：20点51分47秒，月亮全部进入地球的本影，这时也标志着月全食真正开始了。这一次恰逢月亮近地点，我们可以看到更清晰的月食过程，月亮刚进入本影时，依然能看到月亮的轮廓，而会泛出古铜色的光芒。
食甚：21点29分51秒，完整月全食出现，月亮到达最靠近地球本影中心的位置，也就是月亮最暗淡无光的时刻，请记住21点29分51秒，这将是今晚最黑暗的时刻。
生光：22点07分51秒，月全食阶段结束，月亮开始离开地球本影，月亮重新出现光芒，此时我们依然会观测到红色的月亮。本次月食的全食阶段结束，时间长达1小时16分钟。
复圆：23点11分11秒，月偏食结束，月亮恢复满月。但是半影月食依然存在，虽然是满月，月亮依然笼罩在红色的阴影中。
半影食终：2月1日0点08分29秒，月亮真正摆脱地球阴影，月食正式结束。
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