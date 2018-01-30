澳外长否认中俄军事威胁论 称与美国“视角不同”

外媒称，本月早些时候，由美国国防部长詹姆斯·马蒂斯公布的特朗普政府新的国家安全战略将“国家间战略竞争”提升至政府首要焦点，将俄罗斯和中国日益加强的军事能力看作比恐怖主义更大的威胁，而澳大利亚特政府则与这一战略核心主旨拉开了距离。
据澳大利亚《时代报》网站1月29日报道，澳大利亚外交部长朱莉·毕晓普29日表示，这两个国家都没有对澳大利亚构成军事威胁。她对澳大利亚天空新闻台记者说：“我们显然对俄罗斯和中国有着不同的视角，我们并不认为俄罗斯或中国对澳大利亚构成了军事威胁……我们继续与中国密切合作，与中国以及其他国家在该地区开展军事演习，并将继续开展下去。”
此外，毕晓普对美国对亚太地区和长期的澳新美同盟的承诺表示欢迎，这一同盟支撑了澳大利亚的国防政策。
澳大利亚总理特恩布尔也表示，除了朝鲜，“该地区没有哪个国家对澳大利亚表现出了敌意，因此我们并未看到来自该地区邻国的威胁。但尽管如此，每个国家都必须提前计划，必须建立自我防御的能力，不仅是当前，而且是10年或20年后。”
报道称，他们的立场与澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩和副总理巴纳比·乔伊斯的反应截然不同。佩恩上周对《澳大利亚人》报记者说：“在国家安全问题上，要由美国自己决定担心的内容，但我要强调的是，澳大利亚有着类似的担忧。”28日，乔伊斯也同意认为中国和俄罗斯构成的威胁比恐怖主义还要大的看法。他对澳大利亚天空新闻台记者说：“这是一个非常明确的陈述，任何有能力从根本上消灭你的国家始终是个更大的威胁。现在不确定他们是否要坚持这一威胁，但我不认为中国会马上这么做。”
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