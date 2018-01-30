印度总理办公室拒绝公开陪同总理出访人员信息引发不满

据《印度时报》1月29日报道，印度中央情报委员会（CIC）已指示总理办公室公开陪同总理莫迪进行外交访问的代表团名单，但是，涉及保总理安全的人员名单可以保密。
印度中央情报委员会首席信息专员R•K•马图尔（R K Mathur）说：“委员会认为应该向民众提供陪同总理进行国事访问的非政府人员（与总理安全无关）名单。”马图尔驳回了总理办公室以“国家安全”为由而对信息进行保密的要求。
该指示源于尼拉杰•夏尔马（Neeraj Sharma）和阿尤布•阿里（Ayub Ali）这两位信息员对中央情报委员会发起的两项申诉。两人要求获得陪同总理进行国事访问的代表团名单，但是没有收到满意的答复，于是便向中央情报委员会提起诉讼。
夏尔马想获得陪同莫迪总理进行国事访问的私人企业首席执行官、业主或合伙人、私人企业高层等人员名单。阿里想知道莫迪总理每月住宿和办公的费用，与总理会面的程序，以及总理在其住所和办公室与民众会面的次数等。在听证会上夏尔马告诉马图尔，他被告知为了总理安全，同时根据印度的知情权法，陪同总理出访的人员名单应该保密，但前总理莫汉•辛格在任期间，网站就公开了这些信息。现在总理办公室却说威胁因人而异，出于安全原因，代表团名单不能公开。
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