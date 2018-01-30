六年来首超中国 新加坡成美地产市场最大亚洲投资国

新加坡去年取代中国，成为亚洲最大、全球第三的美国商业地产投资国，仅次于加拿大和法国。
彭博社援引Real Capital Analytics和戴德梁行的数据称，这是2012年以来新加坡首次超过中国。由于严控资本外流，中国买家去年在美投资商业地产规模大幅下降66%至59亿美元。
而去年新加坡投资者在美国投资和收购的物业总额达95亿美元。其中，新加坡主权财富基金GIC Pte占了近四分之三，投资对象包括曼哈顿德意志银行美国总部所在地的华尔街60号以及学生公寓组合。
此外，新加坡在美投资商业地产的还包括房地产开发商、地产投资信托基金以及物流公司。
“我们预计，新加坡仍将继续保持美国地产市场最大亚洲投资来源国的地位，”戴德梁行亚太资本市场地区执行董事Priyaranjan Kumar对彭博社说。他同时表示，资金可能会流向数据中心、学生公寓及物流领域。
房地产公司世邦魏理仕(46.34, 0.13, 0.28%)的亚太区资本顾问业务执行董事Yvonne Siew也预计，随着新加坡机构投资者着眼海外投资多元化，2018年这一趋势仍将继续。
数据还显示，新加坡去年在全球商业地产的投资额上升约40%，至284亿美元，打破了2015年创下的纪录高点。
由于生产力进步，以及全球经济升温增加了对电子产品和半导体元件的需求，这个极度依赖贸易的东南亚岛国去年实现了远高于预期的经济增速。
本月早些时候发布的数据显示，去年第四季度，新加坡GDP同比扩张3.1%；2017全年经济增速为3.5%，是最初预估值的两倍多，也是2014年以来的最好表现。
新加坡政府和央行预计，今年经济增速将在1.5%-3.5%之间。新加坡华侨银行经济学家则认为，该国2018年增速将位于2%-4%这个区间的上端。
世界银行数据显示，2016年新加坡人口数量为560万，人均GDP约为5.19万美元（约合人民币33万元）。
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