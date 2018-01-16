特朗普否认与金正恩“交好”

特朗普总统周日称，《华尔街日报》故意误引他的话，说他可能与朝鲜领导人金正恩关系很好。
在采访中，特明普声称与那些同朝鲜打交道的其他亚洲国家领导人关系不错。《华尔街日报》援引他的话说：“我大概与金正恩的关系很好。”
特朗普周日上午在推特上写道：“我显然没说过那话。我说的是‘我大概会与金正恩有很好的关系的’，（这两句话)相去甚远，他还表示：“幸好跟记者的谈话都有录音。”
在第二条推文中，特朗普总结说：“他们清楚地知道我是怎么说的、是什么意思。他们就是想炒作。假新闻！”总统的指责与白宫发言人萨拉•赫卡比•桑德思周六晚上的表态相呼应，她公布了白宫对那次采访的录音。
《华尔街日报》周日凌晨在网站上发表了一篇文章坚持它此前的报道，并指出，周四那次采访时当场达成的一致意见是记者和白宫双方保留的录音都只用于誊写文字记录。
周六晚，桑德斯发布推文称：“假新闻又来了！”。并指摘该报“误引”总统的讲话。
桑德斯写道：“特朗普总统说的是‘我大慨会与金正恩有很好的关系的’。‘我大概会’，不是‘我大概’！”
从录音中很难听清特朗普说的是“我大概会“还是“我大概”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost