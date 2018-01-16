伊朗称美破坏核协议企图失败 美以施压欧洲碰“软钉子”

外媒称，伊朗国家电视台报道，伊朗总统鲁哈尼14日说，美国未能破坏德黑兰与大国之间的核协议，并称这项协议对于伊朗来说是“持久的胜利”。
据路透社1月14日报道，美国总统特朗普12日向签署这项协议的欧洲国家发出最后通牒，要求修正与伊朗的这项协议中的“可怕缺陷”，否则美国将退出这项协议。
鲁哈尼在国家电视台的直播讲话中说：“美国政府未能破坏这项核协议……特朗普，尽管他一再努力，却未能破坏这项协议……这项协议对于伊朗来说是持久的胜利。”
报道称，12日，特朗普同意最后一次豁免对伊朗的制裁以让美国和欧洲盟友获得修改这项协议的最后机会。
伊朗说，这项核协议不会再重新议定，只要其他签署国尊重这项协议，它将坚持执行协议，但如果华盛顿退出协议，伊朗将“撕毁”协议。
根据协议，伊朗同意限制其核计划，以换取取消对它的大部分制裁。
另据法新社1月13日报道，在以色列总理内塔尼亚胡敦促法国总统马克龙修改具有里程碑意义的伊朗核协议后，马克龙13日呼吁各方“尊重”伊朗与世界主要国家达成的这份核协议。
爱丽舍宫发表声明称，马克龙“深知维护伊朗核协议的重要性，各方需要尊重它们就该协议作出的约定”。
报道称，马克龙与内塔尼亚胡13日就此事通了电话。此前美国总统特朗普曾要求欧洲伙伴与华盛顿合作，“修复伊朗核协议的灾难性缺陷，否则美国将退出该协议”。内塔尼亚胡办公室的一份声明说，在与马克龙的谈话中，以色列总理说，“应该认真对待特朗普的言论，任何想维护核协议的人都应该采取明智的态度，那就是修复它”。
马克龙11日告诉特朗普，所有签约国尊重伊朗核协议非常重要。德黑兰驳斥了修改2015年核协议的想法，并得到了除美国外该协议的所有伙伴——英国、中国、法国、德国、俄罗斯和欧盟——的支持。
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