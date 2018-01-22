美媒盘点特朗普执政首年全球“友敌圈”

美国有线电视新闻网网站1月16日刊载题为《特朗普执政头年在外交上找到朋友，也树了敌人》的文章称，美国总统特朗普在执政一年后放眼全球时，他会发现自己既交到朋友，也树立了敌人——不过敌友界限并不分明。
文章称，在特朗普的任期进入第二年之际，我们来回顾一下他在全球的“朋友圈”：
关键人物：中国国家主席习近平
文章称，特朗普想在亚洲做任何事都须仰仗他与中国国家主席习近平之间的关系。这一点在2017年4月显露无遗，在就职仅仅数月后，特朗普就在海湖庄园接待了习近平。竞选期间特朗普对中国的态度一直忽冷忽热，但显而易见的一点是特朗普在亚洲行事绕不开中国领导人。
解读者：法国总统马克龙
文章称，马克龙去年5月当选法国总统，由于他和特朗普同样希望改变现状，因此，他与白宫建立了良好关系。马克龙的助手们说，他一直把自己视为特朗普在欧洲的解读者，通过仔细梳理特朗普鲁莽的表态来寻找共同利益。在柏林和伦敦的领导人深陷国内政治漩涡无暇他顾期间，巴黎和华盛顿之间的关系重新得到加强。
干预者：俄罗斯总统普京
文章称，在特朗普当选总统这件事情上，没有哪位外国领导人受到的怀疑比俄罗斯总统普京多。美国情报机构称，他介入了2016年美国大选。特朗普一直坚称，美俄关系必须改善。他在出席多个世界峰会的间隙都与普京会面，两人的每次互动都获得极大关注。美国国会坚持要求政府对莫斯科采取更强硬的立场，要求在本月底前实施新制裁。
“火箭人”：朝鲜最高领导人金正恩
文章称，很少有领导人能像朝鲜领导人金正恩那样引起特朗普那么多关注。特朗普把阻止朝鲜核武器计划当作自己执政头一年的工作重点。特朗普最近表示有意与金正恩对话，甚至也不澄清他们俩是否已经有过交流。专家说，尽管可能性很小，但特朗普的表态显示他希望在解决朝鲜问题上打破常规。
高尔夫球友：日本首相安倍晋三
文章称，特朗普对高尔夫球的喜爱非同寻常。日本首相安倍晋三投其所好，公开称赞特朗普的高尔夫球技术（“我的高尔夫球水平不如唐纳德”）和美国的经济繁荣。除了亲密的私人关系，让两人走到一起还因一个共同的敌人——朝鲜，特朗普十分倚重日本来遏制朝鲜的野心。
辩护者：德国总理默克尔
文章称，当特朗普在一年前就职时，德国总理默克尔被广泛认为是欧洲——甚至整个西方世界——最可靠的政治领导人，因此人们把她视为阻止特朗普的国家主义泛滥的防洪堤。然而令人尴尬的是，默克尔在去年3月访问白宫时，特朗普似乎拒绝与她握手。自那以后，默克尔给自己的定位就是为那些特朗普有意撕毁的国际协议发声。但在去年的德国大选中，默克尔的权威遭到削弱，让人担心她在与特朗普的角力中可能日趋无力。
协商者：韩国总统文在寅
文章称，韩国总统文在寅尽管在上任之初对特朗普心里没底，但后来转而接受了这位非常规领导人的立场。如今他似乎很乐意与美国合作解决棘手的朝鲜问题。特朗普对韩国总统的领导能力表示赞赏，尽管两人存在一些不同政见，但美韩关系目前为止十分稳定。
走钢丝者：英国首相特雷莎·梅
文章称，英国首相特雷莎·梅在特朗普就职后7天就造访了白宫，当时两人手拉手在玫瑰园漫步。然而自那以后，事情变得复杂起来。身陷国内政治漩涡的梅一方面要考虑特朗普在英国很不受欢迎，另一方面又要维持英美“特殊关系”。这不是件容易的事。
作对者：澳大利亚总理特恩布尔
文章称，澳大利亚总理特恩布尔可能是第一位直接与特朗普对着干的世界领导人。据《华盛顿邮报》报道，在特朗普入主白宫后的第八天，两人在通电话时发生争吵，特朗普说难民安置协议是“愚蠢的”协议。而特恩布尔没有让步，他告诉新任美国总统说“协议就是协议”，还敦促特朗普“行事要有诚信”。但自那以后——至少在公开场合——特朗普和特恩布尔看起来关系不错。然而至今，曾引发两人不快的难民安置协议仍然没有动静。
阻挡对象：墨西哥总统涅托
文章称，特朗普对墨西哥移民的刺耳话语，以及他有关打击非法移民跨越边界的承诺，影响了他与涅托之间的关系。涅托取消了原定于2017年2月初的首次访美计划。这起外交事件的起因是特朗普在推特上发文说，除非墨西哥愿意支付边界墙的费用，否则涅托不应该来。
北方邻居：加拿大总理特鲁多
文章称，相比与涅托的关系，特朗普与加拿大总理特鲁多的关系相当融洽。两人去年2月在白宫举行了首次会谈，他们看上去相处得不错。但其实两人之间的分歧十分明显，例如他在特朗普推行旅行禁令后表示加拿大欢迎难民。鉴于新一轮围绕北美自由贸易协定的谈判行将开始，美加关系仍将面临波动。
强人：土耳其总统埃尔多安
文章称，与多位被奥巴马排斥在白宫之外的领导人一样，埃尔多安也从特朗普那里得到更热情的对待，其中包括去年5月对白宫的友好访问。特朗普去年11月同意停止向叙利亚库尔德武装出售武器，此举是埃尔多安长期以来的心愿。
交易者：以色列总理内塔尼亚胡
文章称，对于以终极谈判高手自诩的美国总统来说，斡旋以色列和巴勒斯坦达成和平协议是证明其能力的最高奖项。目前特朗普与内塔尼亚胡在大部分事情上有共识。特朗普正式承认耶路撒冷是以色列首都，并承诺把美国使馆搬迁到那里。他做了前任们一直回避的事情。但这个决定引发巴勒斯坦人的强烈不满，目前还不清楚要如何推动这个和平进程。
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