鹿特丹警方新计划被批“以貌取人”：长得穷不能穿名牌

美媒称，荷兰鹿特丹警方将实施一项有争议的计划：警方将针对身穿名牌服装却看起来没有相应支付能力的年轻人。如果弄不清楚这个人是如何花钱买这些衣服的，警方就可以予以没收。
据美国石英财经网报道，警察部门的一名发言人说：“我们知道就凭他们这点钱，他们是买不起这些衣服的。我们要看看他们是怎么买到这些衣服的，从哪里买来的，买衣服的钱是从哪里来的。”
报道称，鹿特丹警方将在有限的时间内实施该计划，看看该计划的效果如何。他们将与公诉部门合作，后者将确定可以合法没收的物品。
但是，尽管有可能要对警方最终能留下什么证物进行法律审查，但目前警方是可以从他们的怀疑对象身上脱掉衣服的。鹿特丹警方负责人弗兰克·保乌在接受《电讯报》采访时说：“我们将在街上扒掉他们的衣服。”他说这些嫌疑人的行为往往给人一种印象，貌似他们是不能碰的，他们华而不实的衣服向鹿特丹的其他居民发出了错误的信号。
报道称，警察局发言人说，警方关注的物品包括“劳力士表”、“古驰的上衣”等等。这位发言人说不清他们希望通过该计划减少哪些类型的犯罪，不过在鹿特丹，青年帮派之间的贩毒活动一直是个问题。
批评者抨击了这一想法，称没收任何东西在法律上是行不通的。更令人担忧的是，这可能导致种族定性，这也是鹿特丹一些年轻居民的重点关注问题。
报道称，20岁的男子昆西说：“警察不会认为一个穿着昂贵上衣的白人有可能是毒贩。但对一个少数族裔来说，情况就不同了。”还有人认为，该计划可能会造成警察和所保护社区之间的仇恨问题，许多人不理解该计划背后的逻辑。
《电讯报》报道称，警方先前是搜查人们所开的车，看看是否有犯罪行为的迹象。新计划显然更进一步。一个正常生活在鹿特丹或正在鹿特丹旅游的年轻人，如果穿了昂贵的名牌衣服可要小心了，他们很有可能需要向警方证明自己衣服的来历。
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