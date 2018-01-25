以色列多措并举培养“网络战士” 中学开设专门课程

日本《朝日新闻》1月22日发表了题为《以色列的网络战最前线》的报道。
以色列正有效利用军事领域的先进技术培养网络战人才。在网络战领域，以色列可谓与美俄比肩的最强国家，之所以达到如此高的水平，离不开官方和民间的共同努力。
2017年12月上旬，在以色列北部城市贝特谢安的一所公立高中，军方情报机构的一名中校用幻灯片给30多名学生上课，并提问道：“网络战是什么？”
这是一节关于网络地理信息收集的授课：通过网络对敌人和同伴的位置信息等进行搜集和分析，提高在战场上的情况识别能力。
在以色列，高中毕业后男生和女生分别有3年和2年的服兵役义务。军方派人为高中生授课的目的在于尽快发掘和培养可以参与军方网络战略的人才。以色列军方2016年派人到国内各地高中开设网络战领域相关课程，现在已有80个班开课。
这位讲课的中校表示：“所有的信息都在网络上流传。高中生在服兵役前尽早学习最新技术是十分重要的。”一位听课的16岁男高中生不无期待地表示：“如果能在军方情报部队学成技术，应该可以找到好工作。”
以色列军方也开设了包括网络安全实习和部队参观在内的“网络安全”课。现在已有现役军官到近10所高中授课，负责培养未来的“网络战士”。
网络空间是继陆、海、空和太空之后的“第五战场”，网络空间安全是安全保障领域的最重要课题之一。以色列在这一领域是与美俄和中国等相比肩的最强国家之一。军方引以为傲的世界最先进技术和人才也进入民间，支撑以色列企业进入世界市场，这种模式也基本固定下来。
负责应对网络攻击和收集情报等的“8200部队”是智者云集的军方精英组织。位于特拉维夫的克拉公司接收在“8200部队”等锻炼过的人才。该公司有效利用人工智能搜索网络空间防护方面的不足之处，收集大量情报，这一技术的基础来自军方的智慧。
该公司也负责北美、欧洲和亚洲等各国政府机构的网络安全。如今，该公司把热烈的目光投向日本。该公司日本市场负责人表示：“东京奥运会召开在即，有巨大的潜在市场。”
以色列政府和企业现在共同加强对日本的推销。去年11月，发祥于以色列的网络安全会议首次在东京举行。约有30家以色列企业到日本参展，向约2000名来客推销技术。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost