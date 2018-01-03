中国军工厂用机器人生产弹药 生产能力提高两倍

港媒称，据一位资深科学家说，机器人可以使中国的炸弹和炮弹生产能力在不到十年的时间内提高两倍。这位科学家参与了一个利用人工智能提高弹药厂生产能力的项目。
据香港《南华早报》网站1月1日报道，中国科学院沈阳自动化研究所研究员、中国的“高端武器系统智能制造”项目首席科学家徐志刚12月27日告诉《南华早报》，中国大约四分之一的弹药厂已经用“智能机器”取代工人，或者开始这样做。
他说，这些有着人造的“手和眼”的机器人可以组装不同类型的致命爆炸物，其中包括炮弹、炸弹和火箭。他们还可以生产更尖端的弹药，例如制导炸弹，这些炸弹配有电脑芯片和传感器，可以进行精确打击。
徐志刚说，这些机器人的生产能力是普通工人的五倍，但是一旦中国所有的弹药厂在未来十年经过升级改造后，整体的生产力提高幅度可以“至少”达到100-200%。
他说：“这并非是说我国正准备打仗，所以要快马加鞭地生产武器。”
徐志刚说，启用机器人是为了解决安全和劳动力供应问题。
他说，过去一条炸弹装配线需要100多个工人，现在经过最近的升级改造后只需要三个工人。
他们呆在防弹掩体后面，一个工人通过控制台监控着生产过程，另外两个负责对于机器人来说太难的工作，例如连接炸弹内部细小的金属丝。
徐志刚说，这些制造炸弹的机器人在许多方面与传统的工业机器人不同。例如，它们的机械手臂可以从压缩空气而不是电动机中获得能源，以避免产生静电。
他说：“一个火花就会导致一场大爆炸，让整个工厂变成一个大弹坑。起火是我们的最大挑战。这就像悬在我头上的一把剑。”
文章称，除了减少伤亡风险，机器人生产炸弹与人相比还有其他优势。例如，它们可以给爆炸混合物精确地称重，然后将粉末以刚刚好的压力装进弹头中，以达到产生最大可能的爆炸效果所需的最佳密度。
徐志刚说，一个普通工人可能需要几年时间才能掌握这些技巧，“而且机器人永远不会累”，因为它们在设计上本来就是能马不停蹄地连续工作几个月。
清华大学自动化系教授、为在生产中利用机器人提供建议的一个专家小组的成员黄德先说，具有编写得当的机器学习运算法则的机器人可以分析技巧熟练、经验丰富的生产者的动作，并提出生产高质量产品的新方法。
他说，近年来，即使一些发达的沿海地区的工厂也发现越来越难雇到工人，而弹药厂的劳动力短缺可能会对国家安全构成威胁。
黄德先说：“在炸弹制造过程中，机器人可以把工人从危险的重复性劳动中解放出来。这会带来新的工作机会，例如控制优化、硬件维护和技术升级。这将赋予我们一支更强大、健康和快乐的国防劳动力大军。”
徐志刚说，这个项目还会让其他国防工业部门也使用机器人，从为军用飞机装配光电侦察设备，到为军用车辆生产大马力的柴油机。
他说，中国在国防生产中使用的机器人或许不如西方国家，例如美国使用的机器人先进，但是这一点也很难确定，因为弹药厂内部到底如何运转通常是一个严格保守的秘密。
据美国的一些工厂，例如美国最大的常规炸弹生产基地俄克拉何马州麦卡莱斯特陆军弹药厂最近公布的宣传视频显示，向弹头中填充炸药等一些危险步骤由机器完成，而其他工作仍然手工完成。
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