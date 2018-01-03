俄媒文章：2017年俄罗斯外交喜忧参半

俄罗斯莫斯科卡内基中心网站12月27日发表该中心主任德米特里·特列宁的文章《俄罗斯外交的2017年》称，2017年，俄罗斯外交让人记住的地方有：在中东获得突破、与美国冲突加深、和欧洲疏远、在亚洲战术推进以及在前苏联地区维持现状。俄罗斯的外交手段明显增多。2017年以巨大的成功和失望载入俄罗斯外交史册。一个无可争议的成就是结束叙利亚作战行动的主要阶段。
文章称，军事行动和外交努力相得益彰，与伊朗和土耳其结成前所未有的同盟，同时跟沙特、约旦、埃及和以色列相互协作。俄罗斯不仅成功完成了两个近期任务（保住巴沙尔政权，摧毁“伊斯兰国”极端组织的战斗力），还完成了中期任务（使俄罗斯作为有影响力的参与者重返中东）并实现了整个行动的主要目标（证明俄罗斯的世界大国地位）。
文章称，除了成就之外，2017年还有失望。原指望特朗普将结束同俄罗斯的对抗，开始与莫斯科就两国国家利益全面协商，但这一希望不仅破灭，而且俄美关系前景比过去更加黯淡。
文章称，2017年，俄罗斯成为导致美国经历近年来最严重内政危机的因素。这使得在特朗普任内改善关系几无可能。相反，今后双边关系还会进一步恶化。特别检察官罗伯特·米勒旨在从特朗普及其团队的行为中寻找叛国线索的调查，在美国营造出一种心理氛围。在这种氛围中，国会为报复俄干预选举不断扩大对其的制裁，大众传媒将俄描述为比苏联还坏的敌人。
文章称，另一个令俄失望的方向是欧洲。在法国总统大选中胜出的是对莫斯科没有好感的埃马纽埃尔·马克龙。巴黎成为减轻甚至撤销对俄制裁发起者的希望落空。非但如此，马克龙上台后，法国外交政策的动向与其说是拉近莫斯科与巴黎的距离，不如说是渐行渐远。
文章称，类似动向在俄德关系中已存在数年。双方关系由欧洲大陆稳定的支柱之一，变成了相互刺激和加剧怀疑的因素。今天，专注于内部事务的欧洲对俄罗斯的关注度比以往任何时候都要低。结果，莫斯科无法用在欧洲方向上的积极活动弥补实际上冻结的对美关系。
文章称，在中国方向，中俄巩固了基于共同的多中心国际秩序诉求的地缘政治协约。莫斯科在围绕朝鲜导弹核计划产生的危机中与北京密切协调行动。
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