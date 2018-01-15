韩青年失业率一路攀高 同世界各国形成对照

随着世界主要国家经济回暖，就业状况也所有好转，但韩国的就业形势仍不容乐观，尤其是青年失业率不断攀高。
据经合组织（OECD）14日发布的数据，2017年第三季度，按OECD口径统计的韩国15-24岁人口失业率为10.2%。韩国青年失业率截至今年已连续三个季度达10%以上。
虽然以2017年第三季度为准韩国青年失业率在35个OECD成员国中排名第十，但是问题在于韩国失业率增速很明显。2012年第三季度韩国青年失业率为9.0%，而截至去年第三季度竟提高1.2个百分点。在此期间，韩国青年失业率增速继土耳其、挪威、智利后排在第四。
与此相反，2012年以来世界主要发达国家就业形势好转。同期，OECD全体成员国平均青年失业率从16.2%下降到12.1%。日本青年失业率2012年第三季度达7.9%，去年第三季度则跌至4.9%。同期，美国从16.2%跌至9.0%，德国和英国分别从8.2%降到6.4%，从20.5%跌至12.1%。
韩国总体失业率（15岁以上）增速也明显高于其他OECD成员国。去年第三季度，韩国总体失业率高达3.7%，较五年前上升0.6个百分点，增速在OECD成员国中排名第四。
分析指出，尽管韩国经济出现回暖势头，就业状况仍不容乐观，可能是因为韩国经济发展主要依赖半导体等部分产业。据韩国贸易协会旗下国际贸易研究院发布的数据，从2016年韩国出口对各产业带来的就业效应来看，半导体为11万人，仅为汽车（23万名）和其他制造业（20万名）的一半。另据分析，韩国失业制度不健全，导致失业率有增无减。
有观点还指出，文在寅政府出台的各项劳动政策反而会增加劳动市场刚性和劳动成本，进一步恶化青年就业状况。即上调最低时薪、缩短工作时间、公共机关临时工转正等一系列政策或导致劳动成本上升，影响到青年就业。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost