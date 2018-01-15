美媒批特朗普核武新政逻辑愚蠢 或将徒增核战风险

据美国《纽约时报》网站1月13日报道称，就在这么多人质疑是否应当允许特朗普总统靠近核按钮的同时，他却要研制新的核武器并扩大这些武器使用的情形。这种行为改变了美国实施多年的核政策，也使其他国家更难以被说服控制自己的核野心或者彻底放弃这些野心。
报道称，由《赫芬顿邮报》公布并得到本报证实的《核态势评估报告》草案显示，就在特朗普试图迫使朝鲜放弃核武能力、确保伊朗永远得不到核武器的同时，他本人却准备公开发布一项新政，使美国表态要加大在这些武器上的投入。
这项新政的一个主要不同在于计划制造低当量核武器。其理由在于，多数现代武器都威力太大，大家认为它们根本不会使用，因此就需要低当量核弹头来保持有效的威慑。这套逻辑非常愚蠢。
美国已经有巨大的核武能力和常规武器能力。此外，专家说，没有迹象显示，所谓的更好用的低当量核武器能迫使敌人表现得更为顺从。扩大美国的武器库无疑将使其他国家也寻求相应扩大本国的武器库，并且提高核武落入恐怖分子之手的几率，增大偶然战争的风险。如此投入巨资也不大可能令我们更好地应对明天的威胁。
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