台湾官员称不能小瞧印度游客：消费能力是大陆客4倍

台当局官员表示，印度游客消费能力不容小觑，因为印度贫富差距巨大，有能力出国旅游的印度人通常都拥有惊人的消费力。
台湾“中央社”1月16日报道，台“交通部观光局”驻新加坡办事处主任林信任指出，印度观光客具高消费力，平均消费金额是日本和中国大陆观光客的4倍，台湾希望吸引更多印度旅客。
林信任是在日前接受印度印亚新闻社（Indo-Asian News Service， IANS）采访时作出上述表态的，当时他介绍台湾的优质观光旅游内容，并提到印度观光客惊人的消费力。该访谈内容被印度主流财经媒体“商业标准报”（Standard Business）转载。
台媒援引印度《经济与政治周刊》（Economic and Political Weekly）报道数据称，截至2016年11月，印度是全球贫富差距第二严重国家，印度人口中最富有的1%，拥有印度全国财富的58.4%，最富有10%拥有全国80.7%的财富。
因此，有能力出国旅游的印度人，通常都拥有惊人的消费力。
林信任16日告诉“中央社”记者，印度观光客多属高端消费群，如KK集团创办人莫迪（K.K。 Modi）2016年8月曾招待300多名宾客及30名外籍厨师到台北举办3天生日派对，媒体估算仅饭店住宿就要上千万新台币。
他指出，在“观光局”近几年努力耕耘下，印度赴台旅客逐年成长，印度去年赴台旅客达到33550人，比前一年成长4.2%，但仍有很大增长空间。
林信任说，“观光局”将再强化包括婚宴旅游、企业奖励旅游、会展等印度人赴台行程方案，希望持续吸引更多印度旅客来台享受优质旅游。
他在接受访问时指出，印度人口多达13.3亿人，是全球第7大经济体，且直到2020年，平均经济成长率可维持在7%以上，将在5年后超过中国大陆，是全球发展最快的国家之一。
林信任表示，台湾拥有美食、自然景观、令人惊艳的历史文化，及曾是全球最高建筑物的台北101，对印度观光客具吸引力。
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