玄松月地位不一般 日媒：金正恩父子都曾爱上她

韩朝于1月15日晚在板门店朝方一侧的统一阁进行了第二次会谈。韩国媒体注意到，朝方团长对“金正恩前女友”、牡丹峰乐团团长玄松月毕恭毕敬，证实了此前有关玄松月是朝鲜实权人物的猜测。
韩国《朝鲜日报》透露，在会议结束前，朝鲜首席代表、文化省艺术演出运营局局长权赫峰（音）用尊称称呼坐在右侧的玄松月，态度恭敬地询问了什么。
按照惯例，会议应以韩朝首席代表（代表团团长）的发言为主。玄松月这样的情况实属罕见。
该报还引述出席当天会议的韩方代表称：“权赫峰和玄松月几乎是公平地进行发言。”
另有一位韩国政府消息人士称：“在本次会谈中，多个场面说明玄松月就是‘实权人物’。”
玄松月生于1972年，比朝鲜劳动党委员长金正恩年长12岁。但韩国媒体一直指她是金正恩的情人，或前女友。
日本媒体每日日本网甚至披露，金正日、金正恩父子俩都曾恋上玄松月。
该媒体说，金正恩少年时期就曾情陷年纪较大的玄松月，金正日也因喜爱玄松月所演唱的《骏马姑娘》与她交往，有同乐团成员私下表示，玄松月不仅是金正恩的恋人，亦是金正日的情人。
玄松月与金正恩的妻子李雪主都出自金星学院，也同为金正日2009年所创银河水管弦乐团成员。玄松月大李雪主10岁。在乐团里两人是前后辈关系。
金正恩在去年10月的朝鲜劳动党第七届中央会议上，提拔玄松月担任劳动党中央委员会候补委员。
据韩国《中央日报》，韩朝双方昨天商定，朝鲜将派遣140人规模的艺术团参加平昌冬奥会。艺术团将以三池渊管弦乐团为中心，增加演唱和舞蹈表演人员。艺术团还将赴首尔和江陵演出。
韩国媒体推测，届时玄松月也将以该管弦乐团团长的身份赴韩。
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