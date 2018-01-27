2017年新加坡制造业产出同比增长10.1%

新加坡制造业产出去年全年同比增长了10.1%，但12月的月度数据结束了2016年8月以来的连续增长并首次出现下滑。
新加坡经济发展局26日发布公告称，经初步计算，去年12月该国制造业产出同比降低3.9%，而经重新计算这一数据在11月增长了5.6%，10月增长了14.5%。经季节性调整后按环比计算，12月制造业产出减少2%，而这一数据经重新计算在11月降低了2.1%，在10月增加了0.6%。
若剔除生物医药制造业产出，则12月新加坡制造业产出同比增长4.5%，低于经重新计算后11月14.3%的增幅，而经季节性调整后按环比计算则下降了0.7%，相比经重新计算后11月4.3%的环比降幅有所缓解。
按主要行业看，12月新加坡电子产业集群产出同比增长4.2%，低于经重新计算的11月的28.2%。其中，半导体制造业和计算机外设制造业的产出同比分别增长了9%和6.1%，而数据存储设备制造业、信息通讯和消费电子产品制造业与其他电子模块和元件制造业的产出分别同比减少23.8%、9.6%和7.4%。2017年全年，新加坡电子产业集群产出同比扩张33.5%。
新加坡精密工程产业集群产出增速从11月份的19.4%下降至12月的18.2%。其中，精密模块和元件制造业产出同比增长39%，机械和系统制造业产出同比增长7.5%。2017年，新加坡精密工程产业集群产出同比增长17.8%。
新加坡化工产业集群12月产出同比增长14.4%，高于11月份的7.7%。其中，石油行业产出同比增长5.9%；石化行业产出同比增长19.1%；其他化学品制造行业产出同比增长31%；专用化工产品行业产出同比增长了1.5%。2017年，新加坡化工产业集群产出同比增长6.2%。
新加坡生物医药制造业产业集群产出12月同比减少34.7%，比11月份23.3%的降幅有所扩大。其中医药科技产出同比下降1.3%；制药行业产出同比减少43.6%。去年全年，新加坡生物医药制造业产业集群产出同比减少9.3%。
新加坡运输工程产业集群12月产出同比减少11.7%，而11月产出同比减少了7.4%。其中，空运行业、海运及离岸工程行业及陆路交通行业的产出分别同比减少4.3%、18.2%和5.5%。去年全年，新加坡运输工程产业集群产出同比减少6.9%。
新加坡常规制造业产业集群12月产出增幅从11月份的2.2%提高至2.9%。其中，食品、饮料和烟草制品制造业产出同比增长13.3%；杂项制造业产出同比减少3.8%；印刷品制造业产出同比减少14%。去年全年，新加坡常规制造业产业集群产出同比下滑1.6%。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost