特朗普达沃斯演讲：“美国优先”并不意味着美国独自而行

美国总统特朗普在达沃斯论坛说，“美国第一”为全球带来更多的就业机会。下面是特朗普发言全文实录：
谢谢施瓦布博士，我很荣幸能够到这里来，商界领导人和各界的领军者多年来一直在这儿讨论安全、和平和繁荣，我今天在这里代表的是美国人民的利益，并且确认能够建设更好世界当中的友谊和伙伴关系。世界在这个过程当中有很大的表现，我们希望看到的未来是，大家都能够实现繁荣，每个儿童在成长的过程当中都能够没有贫困与担心。过去一年当中我们取得了很大的进展，我们帮助被人遗忘的群体，给他们提供了机会，让美国人都能够找到实现美国梦，我们的梦想就是给好的家庭和给子女带来好的生活。
美国再一次经历了强劲的经济增长，股市创造了一个又一个记录，增加了价值7万亿美元的财富，从我任职总统以来就有这么多，消费者的信心和商界信心和制造业的信心都处在几十年来的最高点，自从我当选以来，我们创造了240万个就业机会，这个数字还在大量上升。小公司的表现也很乐观，新的失业率申请救济数量大大下降，这在50年来从来没有过。非洲裔，美裔移民的就业率也创下了记录，西班牙裔移民的失业率也在大大下降，世界上正在看到的，是一个复苏的强有力的美国。
我在这里给大家分享一个简单的信息，要想在美国雇佣帮助投资与增长的人才的话，现在是最好时机。我们对商界开放，我们再次拥有了竞争力，美国经济目前是世界上最大的经济体，我们刚刚实施了最重大的税收改革，我们大大下降了中产阶级和小企业的税收，让工薪家庭能够更大程度地保留他们艰难奋斗而获得的收入。而且我们的税收从35%一直下降到21%，数以百万计的工作人员的税收得到了减少，减少的税收甚至可以达到三千美元。税收的改革使每个家庭能够增加四千美元的收入，苹果宣布要把2450亿的海外利润返回美国的计划，他们进入美国的总投资数字会超过3500亿美元，这在今后五年会实现。
现在把你的业务和就业机会、投资带到美国来，这是大好时机。我们已经最大程度地放宽了监管措施，之前在隐藏的税收方面没有监管。美国和其他很多国家都一样，不经选举产生的官僚们，相信我，我们国内到处都是。他们是施加压垮人的，反商业和反员工的税收体系，没有经历过立法的辩论，没有真正的问责。在美国，那种日子一去不复返了，我作出的承诺就是要消除所有无力的监管，只要有新的监管规定的话，我们就成功超过了所有的预期，不是2：1，而是22个繁重的监管负担，以此来换取一个新的监管规定。我们让商界和员工能够自由发展，繁荣发展，并超过以往，我们所建立的环境是吸引资本和投资，而且能够奖励生产。
美国是做生意的地方，来美国吧！你能够创新建立和建设！我相信美国！作为总统，美国的总统，我将总是把美国放在第一位，就像其他国家的领导人一样，也应该把他们的国家放在第一位。
但是，美国第一并不意味着美国独自而行，美国增长了，世界也增长。美国繁荣创造了无数的工作就业机会，在世界各地都是这样的，而且驱动向卓越迈进，驱动创新，带来了非常重要的发现，帮助世界各国人民，让他们能够生活更加繁荣，而且更加健康。
我们同时也在努力改革国际贸易体系，以促使广泛共享的繁荣和奖励，守规矩的人都能够获益，我们要想获得自由开放的贸易的话，就不允许有一些国家去利用这种体制，给别人带来伤害，我们支持自由贸易，但是必须是公平，也必须是互惠。因为不公平的贸易就会破坏我们大家的努力，美国不再会睁一眼闭一眼单方面的采取经济行为了。其中包括大规模的知识产权的偷窃，还有补贴，以及国家操纵的计划经济。
随着美国追求国内改革的只有来创造就业和增长的时候，我们同时也在努力改革国际贸易体系。以促使广泛共享的繁荣和奖励，守规矩的人都能够获益，我们要想获得自由开放的贸易的话，就不允许有一些国家去利诱这种体制，给别人带来伤害，我们支持自由贸易，但是必须是公平，也必须是互惠。因为不公平的贸易的话就会破坏我们大家的努力，美国不再会睁一眼闭一眼单方面的经济行为了。其中包括大规模的知识产权的偷窃，还有补贴，以及国家操纵的计划经济。
这些有点像捕猎者的行为，伤害国际贸易体系，伤害就业机会和员工，不仅伤害了美国，其他国家也一样。就像我们预期其他国家领导人也应该要这样做的，保护他们自己的利益，作为美国总统我总是会保护我们国家的利益，我们的公司，我们的员工，我们加强我们的《劳工法》，保证贸易体系的正直，只有坚持公平和互惠的贸易，才能够建立起不仅仅利于美国，而且利于所有其他国家的体系，美国做好了谈判的准备，相互有利的双边贸易协议和各国都愿意谈。其中也会包括那些在现有泛太平洋协定之中的国家，他们很重要，我们和他们其中几个国家已经有了协议，我们会考虑和其他国家也达成这样的协议，可以单个谈，也可以作为集团来谈，只要符合大家各自利益就行。我们的政府也在采取迅速的行动，要恢复美国信心和独立性，我们解除了自我施加的限制，在能源方面的限制，以及可支付得起的能源给我们的商业，促进能源发展，帮助世界各地的朋友，没有哪个国家应该被做成能源的被绑架的那种国家。我们开放美国，我们要为美国未来投资。我们大大地削减了税收，使得美国能够具有竞争力，我们在消除那种负担承重的监管，我们改革官僚体制使其更加精简，具有反映力，要负起问责，我确保我们的法律是公平执行的。我们有世界上最好的大学和学院，有世界上最好的员工，能源很多，也支付得起，要做商业的话到美国是最好的时机。
我们也在美国军队进行前所未有的投资，没有安全，世界无法繁荣，要让世界更安全，免于恐怖主义。我们要求盟友对军事力量进行投资，以履行自己在这方面的财政义务，我们的共同安全需要让每个人做出其应有的贡献。我的政府非常自豪，在联合国安理会和世界各地作出各种努力，和各个国家共同合作来减少朝核的紧张形势。我们呼吁有关各方能够进一步抗击恐怖主义，减少核问题的出现。另外，我们也针对伊斯兰国这样的恐怖主义组织对抗他们，非常成功。
美国也引领盟友共同摧毁伊斯兰国的资金来源及其意识形态。我很高兴告诉各位，抗击伊斯兰国的盟军几乎已经把过去由这些杀手在伊拉克和叙利亚所占有的领土夺回来了，还有更多的工作要做，要继续作战下去，以巩固我们所获得的成果。我们也要确保阿富汗不再成为恐怖主义的温床，他们想犯下大规模的杀害平民的罪行，今天在场所有人我感谢有关各方加入了这个努力，不仅保障各国公民的安全而且恢复了数百万人的希望。
所有的人结合起来之后，国家会更加强大。一个国家就是由其人民和价值，种种不同个性的人结合起来，国家会更加强大。我参加七国集团的会议，20国集团的会议，参加联大，亚太经合组织，世贸，今天参加世界经济论坛的会议，我的政府不仅积极参与，并传达我们的信息——就是说我们要成为主权国家共同合作，有共同的目标，这么一来才有共同的梦想。
今天在场有来自世界各国的出色公民，你们是各国的领军企业和领导人，也是各个领域的大型企业和出色人才，你们当中每个人有力量，有能量可以改变生命，改变心态，改变你们国家的命运，有这种权利，也必须有相应的责任。对人民的忠诚，对客户的忠诚，他们让你们走到今天这个地位。所以我们要使用我们的能量，能力，资源和声音，不仅是为了我们自己，而是为了我们的人民，为他们减少负担，提升其希望，让他们能实现梦想，保护他们的家园、社区和过去的历史和未来，这是我们在美国正在做的。
我们取得的结果非常出色！这是为什么？因为美国出现了新的企业，新的投资，这就是为什么失业率是史上最低的；这就是为什么美国的未来非常光明。今天我邀请各位成为这光明未来的一分子，共同打造未来，感谢今天的东道主，感谢今天具有创意的领导人，感谢各位男男女女，在各个领域每天辛勤工作，肩负起自己的责任，让我们这个世界成为更美好的世界，给他们传达我们的爱和感谢，因为他们让我们所有人的国家真正运行起来，让我们所有的国家更加伟大，谢谢，愿上帝保佑各位！
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