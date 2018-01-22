欧美股市泡沫将在2018年破裂？

法媒称，2018年股票市场的开局势头良好。2017年全球几乎所有股市都收涨，主要股指点数创下历史新高。这主要受到全球经济增长较为强劲以及低利率环境的推动。股票市值提高，尤其是华尔街以及五大巨头。如此高位让人们担心会出现回调。2018年是崩盘之年还是受控着陆之年？
据法国《论坛报》网站1月16日文章，是不是到了“非理性繁荣”的节点？这个词是格林斯潘在1996年提出的，而3年后互联网泡沫就破了。
在2018年初很多投资者和顾问都提出这个问题。道琼斯指数4日突破2.5万点，距其跨过2.4万点仅过了6周。而16日道琼斯股指又跨过2.6万点，这使得2018年成为2003年以来的最佳开局。
文章称，超速运转的并非只有华尔街。全球股市几乎都在带来收入，打破金融危机后的纪录。一年前还被认为脆弱应对反全球化和保护主义的新兴市场受益于弱美元和大宗商品价格回升而取得佳绩。欧洲同样如此。
在全球同步增长和美国大规模减税之下，尽管企业收入增长前景光明，一些担忧也开始浮现。法国外贸银行的戴维·拉弗蒂基于央行货币支撑减弱以及地缘政治风险而将2018年形容为充满危险的一年。
施罗德集团的两名专家认为，2018年的主要风险之一是市场过度自信。尽管股价有基本面支撑，但无可否认处于高位。8年增长的美国股市的逆转趋势无疑在提高。
文章称，标普500市盈率为24倍，要比20年来的平均17倍还高。如果再看看席勒市盈率则高达32倍，这样的情况标普500只在1929年和互联网泡沫伊始的1997年有过。而按巴菲特指标看，则达到了1999年12月的145%的水平。如此高企的市值是否意味着回调临近？
标普2017年超过四分之一的业绩来自科技股的拉动，尤其是脸书、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌这五大巨头。一些投资者担心五巨头股票出现泡沫，它们的市值有时是天文数字：奈飞市盈率212倍，亚马逊市盈率317倍。
人们称之为“恐惧指数”的波动率指数处于历史低点。不过，该指数在2007年也同样低，随后高涨直到2008年秋天雷曼兄弟公司倒闭。
根据波士顿咨询公司最近公布的年度调查，投资者情绪处于金融危机以来的最悲观水平，超过2/3的投资者认为市场被高估，近一半人对新一年的股市感到悲观。约80%的人预计未来3年会出现衰退。
波士顿咨询公司的热罗姆·埃尔韦指出，我们已近10年来没有出现危机，它可能两年内在美国发生，然后晚些在欧洲出现。企业需要通过实现必要转型和适应数字化，从而做好准备。
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