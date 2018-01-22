小米大战三星！这次的战场在印度

小米在东南亚市场一直动作不断，最近有报道透露，小米有望提前完成在2019年年中之前在印度开设100家“小米之家”（Mi Home）的计划。
小米计划扩大其在印度的门店网络，试图在印度智能手机市场占据领先地位，韩国三星已经主导印度智能手机市场五年多了。
小米进入印度市场三年多了，其低价高配手机帮助它在印度市场和三星并驾齐驱。目前，小米估值接近1000亿美元，并计划在今年上市。
小米印度区总经理马努•杰恩（Manu Jain）表示：“如果将2017年和2018年结合起来看，我们战略最大的变化是我们将重点放在线下。”
目前，小米线下销售量占据小米印度总销量的20%，其余则来自包括小米官网在内的线上销售。自2017年以来，在印度，小米每个季度的销量都超过400万台。
去年5月，小米在印度开设了第一家“小米之家”（Mi Home），这是一家苹果门店风格的销售和体验中心，目前小米已经在印度开设了17家这样的门店。
在印度，12亿手机用户中约有三分之一用户使用智能手机。为了扩大其在印度市场的用户基础，小米正寻求加强在线商店以外的销售网络，在线销售营收占小米在印度总营收的70%左右。
小米在印度的营收已经达到10亿美元（约合64亿元），2017年将有望翻番。
迄今为止，小米在印度的销售战略是，依赖当地领先的电商网站Flipkart和美国科技巨头亚马逊开展闪购，这一举措帮助小米节省了昂贵的营销支出，并抢占了市场份额。
杰恩表示，小米将于2018年在印度推出6到8款涵盖不同价格区间的智能手机。
去年，小米在印度推出了8款智能手机，价格从4999卢比（78美元）到32999卢比（516美元）不等。相比之下，去年三星在印度推出了超过40款智能手机。
小米还计划在2018年推出至少一至两款智能产品。杰恩说，该公司已经在印度销售空气净化器和健身手环，未来可能还会涉足电视、净水器、摩托车和电饭煲。
去年10月，小米与印度未来集团（Future Group）旗下的连锁超市Big Bazaar达成合作，在印度假日购物季期间销售红米4和红米Note 4手机。根据合作协议，“米粉们”可以在Big Bazaar上以特价购买这两款手机。如果使用印度工业信贷投资银行信用卡和借记卡购买的话，用户还可享受特殊折扣。
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