法国就苹果“降速门”展开调查

法媒称，法国司法部门刚刚启动了一项调查，针对的就是苹果公司是否存在“计划性报废”行为。此前，司法部门也对日本打印机巨头爱普生进行了同样的调查。
据法新社1月8日报道，司法方面的消息源称，巴黎检方已于本月5日开始调查苹果公司的“计划性报废”和“欺骗”行为。这一调查基于法国消费者组织“停止计划性老化”（Hop）协会针对苹果（法国）公司的指控，被委派给了竞争、消费和反欺诈总局的相关部门。
在苹果公司承认刻意放慢老款手机的运行速度之后，Hop协会于去年12月27日向检方提起指控。该协会认为，苹果公司“为增加销量实施了计划性报废的总体策略”。该协会律师默尼耶周一表示：“这是全球第一次针对苹果公司的计划性报废展开刑事调查。”
报道称，这是法国第二次进行类似的调查。去年11月24日，检方也基于同样的怀疑对日本爱普生公司展开调查。Hop协会也对爱普生公司提出了“计划性报废”的指控。后者被指利用“技术”促使消费者提前购买新墨盒。
Hop协会认为，根据法国相关法律，苹果公司可能被追究的刑事责任应覆盖在法销售的所有iPhone手机。根据消费者法，刑事处罚最高可能达到两年有期徒刑和相当于违法企业年营收5%的罚款。
Hop协会称，它会向调查人员“通报2600多份法国苹果手机用户提供的证明材料”。律师默尼耶表示：“我们号召所有遭受手机变慢伤害的苹果用户都到协会网站上去，加入集体刑事诉讼的队伍。”
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