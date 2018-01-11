特朗普本周体检不查精神健康

如果特朗普总统是其他任何一位71岁的老人的话——享有老年医保服务并每年进行体检——那么他都将会接受针对认知功能和可能存在的安全风险的检查。
但是白宫称，本周五当总统进行体检时，他的精神健康将不在检查之列。而且即便特朗普接受认知检查，也不能保证公众会知道检查结果。
白宫副新闻秘书霍根•吉德利说，此类检查不在计划的总统体检范围内。吉德利在美国总统专机“空军一号”上对记者说：“总统思维敏捷。他吃苦耐劳，而且要求他的工作人员也一样努力工作。”
这一决定让医生和公共卫生专家们感到担忧，他们认为特朗普应该像其他美国老年人一样接受健康评估，尤其是考虑到他的这份影响全球的工作以及他对美国核武库的控制。
纽约大学医学院的生物伦理学家阿瑟•卡普兰说：“体检往往只是检查身体而已。不见得会针对人们最想问特朗普的问题进行检查：你精神有问题吗？你的认知功能正常吗？”
特朗普对沃尔特•里德医疗中心的造访——他将在此接受他担任总统以来的首次体检——将延续一项历史悠久的传统，即总统接受半定期的体检以让公众放心。
【美国沃克斯网站1月8日报道】据阿克西奥斯新闻网站报道，特朗普总统目前每天只工作7个小时——从上午11时开工，到下午6时准点下班。总统的工作曰比一年前缩短了。
特朗普在椭圆形办公室中度过的一天比较短——从上午11时至下午6时，之后他会回到住所。
在上班时间里，他通常参加一两个会议，但是会用很多时间打电话以及在椭圆形办公室旁边的饭厅观看电视新闻。接着他回到住所，继续打一些电话并观看电视。
阿克西奥斯新闻网站报道说，缩短的工作日包括大量的“执行时间”，这是总统通常用来看电视和在推特上发文的时间。
据报道，这种安排也悄悄挤占了工作日内的其他时间。例如，周二的日程安排是从上午11时至下午4时15分，即工作长度只有5个多小时。其他时段则被专门用于“执行时间”。
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