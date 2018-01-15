日本要在宫古岛建导弹部队给中国海军“设卡”：遭当地掣肘

日本《产经新闻》发表题为《日本将在宫古岛建导弹部队和弹药库》的报道称，据悉，围绕在冲绳县宫古岛部署陆上自卫队警备队和导弹部队的计划，日本防卫政务官福田达夫将于17日访问宫古岛市，向该市市长下地敏彦传达在市内采石场建弹药库和射击训练场等导弹部队相关设施的方针。防卫省寻求在2020年建成相关设施，但冲绳县正在研究强化设施建设环境评估条例，相关建设可能会推迟。
防卫省2017年11月着手在位于宫古岛中央区的高尔夫球场旧址建设驻屯地。该工程计划2019年2月完工，同年3月，防卫省将在此部署负责初期应对的警备部队。
报道宣称，考虑到中国海军舰艇的威胁，防卫省还将部署反舰导弹部队和护卫该导弹的地空导弹部队。关于两支导弹部队的相关设施，防卫省最初考虑在宫古岛北部收购牧场后建设，但遭到当地反对，被迫放弃，候选地的选定一度推迟。
防卫省经重新研究后决定，在宫古岛东部的采石场建设导弹相关设施，并就此征询宫古岛市的意见。如果获得该市的理解，将与采石场的土地所有人进行协调。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost