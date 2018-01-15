特朗普自称与金正恩关系好 “话风突变”引发外界错愕

据美国《华尔街日报》网站1月11日报道称，美国总统特朗普表示，尽管他和朝鲜领导人曾隔空对骂，但两人已建立起积极的关系。美媒称，这表明特朗普愿意考虑针对半岛核问题的外交解决方案。
报道称，特朗普在接受《华尔街日报》采访时表示：“我和金正恩的关系可能非常好。”而当被问及他是否与金正恩有过交谈时，特朗普说：“我不想发表评论，不予肯定也不予否定，反正就是不想评论。”
美媒称，特朗普曾将金正恩称为“疯子”、“坏家伙”，嘲笑他“又矮又胖”，并屡次用“火箭人”称呼他。金正恩则警告要“以火惩治美国的疯老头”。
报道评论称，特朗普如今说，自己的言论是一项广泛策略的组成部分。谈到他在社交网络发表的那些“好斗”的言论，特朗普表示：“你会经常看到我发这类帖子，而突然间某人就成了我的好朋友，我可以给你举20个例子，你可以给我举30个例子，我是个很灵活的人。”
报道认为，特朗普对朝态度摇摆不定。他一方面似乎愿意乃至渴望与朝鲜展开外交，另一方面又认为这么做没必要或没价值。特朗普在2017年5月曾表示，若与金正恩会面，他会感到“荣幸”。但自那以后，特朗普又似乎认为与朝鲜及其领导人会谈没价值。
报道称，美韩最近同意将联合军演推迟到下个月平昌冬奥会结束之后。特朗普称此举“向朝鲜传递出一个好消息”。
一些美国及其盟国的官员担心，朝鲜近日开启与韩国对话的机会，意在“离间”美韩。特朗普鼓励朝鲜参加冬奥会，他表示：“我如果是他们（朝鲜）也会试一试。区别在于，我是总统，其他人不是。我比谁都更了解离间这回事。”
另据德国《明镜》周刊网站报道称，当被问及他是否与金正恩有过交谈时，特朗普说：“我不想发表评论。”他还表示：“我是个很灵活的人。”
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