中方批美对中企设“玻璃门”：破坏现有国际贸易体系

英媒称，中国商务部新闻发言人高峰11日表示，2018年中美贸易摩擦存在不确定因素，应通过对话和协商有效管控分歧，按照国际规则妥善解决，中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义。中国正密切关注美国对华“301调查”的情况，将采取所有必要措施，坚决维护中方的合法权益。
据路透社1月11日报道，他在商务部例行新闻发布会上称，在经贸问题上，中美之间的共同利益远远大于分歧，是可以实现互利共赢的，合作是唯一正确选择。中方从不刻意追求贸易顺差，无论出口还是进口，货物贸易还是服务贸易，都是由市场决定的，是两国企业和消费者的自主选择。
“美方依据其国内法，发起对中国的贸易调查，是对现有国际贸易体系的破坏。”高峰称，如果美方执意采取单边的、保护主义的做法，损害中方的利益，将采取所有必要措施，维护中方的合法权益。
高峰表示，近期美国国内贸易保护主义的声音有所抬头，甚至有时会占到上风，中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义。中美经贸关系的本质是合作共赢，相信美方能够充分考虑两国企业界加强合作的强烈愿望，与中方相向而行，为两国企业的合作营造更加开放、透明、便利的环境，共推中美经贸关系长期健康稳定的发展。
报道称，近日美国以国家安全为由否决了中国电商巨头阿里巴巴旗下蚂蚁金服收购速汇金的计划，对此高峰表示，对中国企业在美开展正常商业性投资并购，再次因为所谓的国家安全原因受阻表示遗憾。
他表示，中方鼓励中国企业合理合法地“走出去”，开展投资并购业务，既是企业自身国际化发展的需要，也完全是市场经济规律使然。企业遵守市场的规则，自主进行决策，尊重当地的法律。
“我们不反对有关国家对外国投资开展正常的安全审查，但是我们对以‘国家安全’为由，对外国投资设置‘玻璃门’‘弹簧门’的倾向表示担忧。”高峰称，希望有关国家能够采取切实的行动，为包括中国企业在内的各国投资者创造公平、公正、公开、可预期的投资环境。
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