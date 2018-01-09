日鼓吹“印太战略”对抗中国

外媒称，日本外相河野太郎6日在位于印度洋的马尔代夫首都马累与该国外长穆罕默德·阿西姆举行了会谈。河野介绍了首相安倍晋三倡导的所谓“自由开放的印度—太平洋战略”。
据日本共同社1月7日报道，这可以说是考虑到与包括马尔代夫在内的印度洋周边国家加强联系的中国而采取的应对措施。河野是首位访问马尔代夫的日本外相。日本首相没有访问过该国。
共同社报道称，日本外相河野太郎相继访问了位于印度洋的斯里兰卡和马尔代夫。在访问地隐约流露出针对与包括这两国在内的周边地区加深联系的中国进行对抗的意识。其背后存在的认识是“如果不采取行动扳回局面的话，将大幅落后于中国”（日本政府消息人士语）。不过，如果向各国提出在安全领域等强化合作将刺激对日本近来融和路线给予肯定的中国，或导致首相安倍晋三力争实现的中国领导人访日变得遥远。日本面临严峻的两难境地。
报道称，6日，作为首位访问马尔代夫的日本外相，河野表现出欲为马尔代夫发展作出积极贡献的姿态。此前，河野5日在斯里兰卡暗示不要过度倾向于顾及中国。
报道称，中国国家主席习近平于2014年9月访问斯里兰卡，就推进战略合作伙伴关系达成协议。由于安倍在此前不久也到访该国，日本政府内“与中国的角力在印度洋也将加剧，不能后退”（外务省消息人士语）的看法扩散开来。
报道称，在斯里兰卡之前，习近平先行访问了马尔代夫。而日本历任首相中没有一人到访过马尔代夫。河野向身边人士吐露：“中国政要频繁飞往世界各国。我们也必须设法采取措施。”
另据日本《读卖新闻》1月7日报道，河野外相年初访问了印度洋沿岸国家巴基斯坦、斯里兰卡和马尔代夫。在访问这些国家时，河野外相表示日本愿意支援其基础设施建设，并呼吁这些国家在所谓“美日澳印”四国战略方面进行合作。中国正在加强海洋战略，并对这些国家提供巨额援助以扩大影响力，河野外相出访这几个国家的目的也是针对中国的动向。
报道称，河野在出访三国时均表示愿意援助其基础设施建设，背景因素是中国正对海外的港湾建设提供巨额贷款。
日本外务省干部称：“一旦中国在各国港口都取得权益，那么中国的军事据点也将随之增加，‘珍珠链战略’为中国海军进军外洋打下了基础。”
河野外相5日在科伦坡宣称：“海上生命线无论从商业还是安全保障的角度来说都是重要的，不能让中国独占斯里兰卡的港口权益。”
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