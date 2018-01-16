印度修订新法案：移民到中国或巴铁的人国内财产充公

据印度媒体报道，这些财产中，有9280处是由已迁居到巴基斯坦的印度人留下的，剩下126处则是已迁居到中国的人留下的。
根据印度新修订的一项法案，对于那些已移民到中国或巴基斯坦并已在当地取得公民身份的印度人，其目前仍滞留在印度的财产被视为“敌方资产”，政府将把这些资产进行拍卖处理。
印度报业托拉斯（PTI）1月15日报道称，上述这种“敌方资产”共计9400多处，共计价值一万亿卢比（1卢比约合0.1元人民币，编者注）。目前内政部已开始对这些“敌方财产”展开认定工作。这是印度日前修订已实施49年的《敌方资产法》之后所采取的行动，该修订案证实，在印巴分治时期及之后移民到巴基斯坦和中国的印度人的后裔，将无法再继承那些被滞留在印度的财产。
一位内政部官员表示，印度内政部长拉杰纳特·辛格在近期一次会议上被告知，目前对6289处“敌方”所遗留财产的认定工作已经完成，还有2991处资产待认定。另一名官员则表示，这些资产共计大约1万亿卢比，如果都变卖之后将成为印度政府的一笔“横财”。
据报道，这些财产中，有9280处是由已迁居到巴基斯坦的印度人留下的，剩下126处则是已迁居到中国的人留下的。
印度新修订的法案规定，“敌方财产”指的是任何属于敌人、敌方对象或敌方公司的财产或由这些人或实体持有或管理的财产。
在1965年印巴战争之后，印度于1968年开始实施《敌方财产法案》，该法案规对这些滞留财产进行管理并列举出了保管人所具有的权利。
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