台媒：台食品须标明“中国台湾地区”否则大陆会销毁

年关将近，食品销售旺季来临，有台湾媒体报道称，近期台湾食品若不在包装上印明“台湾区”或“中国台湾地区”就会被大陆海关卡关，甚至查封、销毁。
据台媒报道，台湾地区小美冰淇淋、义格实业董事长吕明炎14日表示，去年底他接任彰化拓销协会理事长，迄今为止至少听到三起台湾食品销往中国大陆遭卡关的案例，都是台湾业者产品外包装印刷问题，结果东西到了中国大陆海关的边境管制站，全部被销毁。
他表示，过去国民党执政时期，双方关系较为缓和，标示“中国台湾”也无所谓，但现在一定要标示“台湾区”或“中国台湾地区”才能过关。而发生类似卡关情况，主要在中国福建省沿海的平潭、厦门、大嶝三个口岸。
他说，一旦物件被销毁，对于厂商而言，就是整批货没了，因“一字之差”重印外包装，有人一次损失就是三、四百万。
台湾民进党“立委”李俊俋对此表示，大陆最近“以经促统”、“以经逼统”动作不断，不但逼迫跨国公司把台湾列为地区，还严重“破坏台商生存权利”，他敦促蔡英文当局“必须严正面对”这一情况，迅速研讨保障台商权益的方式：这是很严重的问题，政府要赶紧主动去谈。
不过，也有台媒报道称，台商“味全”表示，目前仅有高鲜味精外销到福建，产地印的是台湾，但量并不大，出口并无问题，也没有听过必须改标才能报关的事情。
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