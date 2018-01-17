腾讯阿里电子支付大战烧到东南亚

东南亚有6亿人口，移动设备持有率高，其中华人众多，是推广电子支付的风水宝地。在马来西亚，华裔人口规模庞大，约3100万，占其人口总数的五分之一。腾讯表示，马来西亚已有2000万微信用户，而且“对中国的互联网产品相当热情”。全球有6亿微信用户，大部分是中国用户，而1亿的海外用户大多数集中在东南亚地区。如今，腾讯获得了马来西亚的电子支付许可证，居民得以使用微信从国内银行账户中扣款在当地用马来西亚令吉进行付款。这项服务将在几个月后推出。腾讯对此并没有提供更多细节。它正在与许多当地银行合作，以支持当地货币的收付款。对于腾讯而言，微信支付是引入整个微信系统的关键所在，他们力图以微信支付为切入点，后续引入社交、转账、打车和网上购物等一系列服务。
而支付宝选择了一条不同的道路。蚂蚁金服尚未宣布在该地区推出支付宝本地货币的服务计划，但公司正与向中国游客提供服务的商家进行合作，并与当地合作伙伴组建了合资企业，使用他们旗下品牌的电子钱包。究其原因，支付宝透露，要获得当地货币支持“需要更多时间和资源”。另外，获得政府批准进行当地货币交易也有些困难。在马来西亚，蚂蚁金服将于今年晚些时候与Touch'n Go推出一家合资企业。现约有1000万的游客使用Touch'n Go的业务进行地铁、公共汽车、收费公路和停车场的付款。马来西亚央行也于1月8日批准了Touch'n Go运营电子钱包业务。在泰国，蚂蚁金服与泰华农民银行合作推出了快速反应条形码，中国游客可使用该系统向泰国商户付款。蚂蚁金服于2016年投资的Ascend Money目前被应用于7-Eleven便利连锁店。截至8月份，Ascend Money在泰国拥有超过300万的TrueMoney钱包用户，其目标是到2018年这一数字能够达到800万。另一家蚂蚁金服投资的公司是位于菲律宾的金融科技公司Mynt，该公司拥有菲律宾最大的电子钱包GCash。在新加坡，支付宝与当地一家初创公司CC Financial Services合作，在CCPay电子支付平台上开展业务。该公司目前在柬埔寨与安科集团旗下的Pi Pay合作。中国游客可以用PiPay在商店、水疗馆、加油站和餐馆的1400个销售点终端使用支付宝。
分析人士认为，电子钱包在东南亚地区受到广泛追捧，但其发展速度却低于中国、韩国、新加坡和印度。马来西亚国际数据公司(IDC)高级研究经理基勒•艾哈迈德•西迪基(Ahmad Siddiqui)表示：“微信支付的到来可能会改变这一点。”他表示，“马来西亚投资条件优越而又缺乏竞争，微信将在这里大有可为。”如果微信与Grab和优步等叫车应用合作，成功是手到擒来的。
据英国欧睿信息咨询公司数据显示，东南亚地区的移动支付系统已经具备了良好的基础，在其中六个国家中，智能手机普及率达到50%。这一数字预计将在2021年达到70%，接近日本和美国已经达到的80%的饱和状态。欧睿还预计，到2021年移动支付交易额将高达320亿美元，较2013年增长10倍。
与此同时，当地公司已经在所属国推出了自己的移动金融应用程序。泰国汇商银行的SCB Easy和泰华农民银行的K Plus就积极地提供移动支付服务。印尼的叫车公司Go-Jek 开发了自己的虚拟钱包Go-Pay。新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)最日公开表示，它将促进新加坡PayNow与泰国平台PromptPay的跨境交易合作。
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